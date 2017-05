Rementeria ofrece Bizkaia a las empresas británicas de automoción como territorio para su internacionalización

Etiquetas

El diputado general visita las instalaciones de Maier y la nueva planta de Gestamp en el Reino Unido

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, que ha viajado este jueves a Birmingham para visitar las instalaciones de Maier y la nueva planta de Gestamp en el Reino Unido, ha ofrecido el Territorio Histórico vizcaíno a las empresas británicas de automoción como "territorio para su internacionalización".

Tras la visita a Maier y Gestamp, que junto a CIE Automotive son las firmas vizcaínas del sector de la automoción con más proyección internacional, Rementeria se ha trasladado a Gestamp Tallent Limited, donde se ha reunido con los proveedores británicos de las tres multinacionales vizcaínas para ofrecerles Bizkaia como territorio para su internacionalización.

"Somos la Bahía de Europa, una puerta perfecta a Europa, África y Oriente. Me gustaría que vinieran a conocernos. Quiero que vean nuestro tejido empresarial, nuestras empresas de automoción, nuestro puerto, el puerto de Bilbao. Y que hablemos de los retos comunes que tenemos en automoción. Bizkaia está dispuesta a explorar acuerdos con ustedes, siempre win-win", les ha invitado Rementeria.

Durante el encuentro, Rementeria se ha mostrado "orgulloso" de que Bizkaia cuente con empresas como Gestamp, Maier o CIE Automotive. "Son empresas profesionales y serias. Empresas competitivas que representan lo que mejor que tenemos como sociedad: nuestros valores. Gestamp, Maier o CIE son los mejores embajadores de Bizkaia", ha asegurado el diputado general, quien, como el lunes en su conferencia 'Biscay, the Bay of Europe: prosperity through values', ha puesto sobre la mesa la fortaleza del territorio en el sector de la automoción.

"En automoción somos quizás la mayor fábrica mundial de componentes, con firmas tan prestigiosas como Gestamp, que tiene ocho centros en el Reino Unido. Nuestras empresas fabrican componentes para casi todos los coches que circulan en el mundo. Precisamente, estos componentes ocupan el primer lugar de nuestras exportaciones a su país. Creo que en automoción Bizkaia y el Reino Unido también compartimos intereses", ha destacado.

Rementeria ha ofrecido a los proveedores británicos "una red de suministradores de calidad y un centro de innovación puntero donde innovan las principales marcas mundiales". Según ha destacado, el Automotive Intelligence Center "reúne 30 organizaciones en 50.000 metros cuadrados al servicio del futuro del automóvil: investigación, desarrollo industrial, nuevos negocios y formación".

ESTUDIO BRITÁNICO

A la descripción del diputado general del potencial vizcaíno en automoción se ha sumado el estudio británico 'Industrial Strategy in Practice: Innovation and Mangement Best Practices in the Automobile, Energy and Aerospace Clusters in Bizkaia', elaborado por el investigador de la London School of Economics and Political Science Alexander Grous y que ahonda "en las fortalezas de la economía del territorio".

El propio Grous ha explicado a los proveedores británicos cómo las políticas y contexto socio-económico han permitido hacer de Bizkaia uno de los lugares de Europa con mayor concentración de actividades innovadoras y con valor añadido.

"Bizkaia tiene un robusto entorno socioeconómico que integra sectores comerciales e industriales fuertes, apertura social y un capital humano comparativamente altamente cualificado (44% de trabajadores con titulación superior)", ha destacado, para añadir que "esto se ve favorecido por una administración con políticas que buscan favorecer el equilibrio entre las prioridades sociales y económicas y continuar desarrollando la innovación a través de políticas de competitividad basadas en clusters, una amplia red de parques científicos y tecnológicos y la interacción entre la industria y las universidades".

Entre esos cluster, Grous ha destacado el de automoción, "industria representa más del 45% del volumen de producción de la industria automovilística española". Asimismo, ha remarcado que tiene "una amplia base manufacturera, con empresas que producen una amplia gama de productos, incluyendo motores, amortiguadores, frenos, cajas de cambios, direcciones, interiores y exteriores de vehículos que se fabrican para los grandes fabricantes de automóviles y proveedores de primer nivel de todo el mundo".

Grous destaca en su informe las más de 30 multinacionales automotrices extranjeras afincadas en Bizkaia y Euskadi a las que complementan el cluster integrado por pymes "altamente especializadas en tecnologías, procesos o productos y que han desarrollado fuertes alianzas con clientes internacionales".