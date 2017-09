Susana Díaz garantiza que cooperará con Airbus para que los cambios de producción no afecten a la plantilla

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha expresado este lunes la disposición de su Gobierno a cooperar con Airbus para que haya oportunidades de negocio y carga de trabajo y ha confiado en que los cambios de producción no afecten a la plantilla que la empresa tiene en esta comunidad.

En una entrevista con el programa 'La Ventana de Andalucía' de la Cadena Ser recogida por Europa Press, la presidenta ha hecho estas manifestaciones después de que el presidente de Airbus España, Fernando Alonso, haya reconocido este lunes las dificultades que están teniendo para encontrar nuevos clientes del A380 y del A400M, aunque se ha mostrado convencido de que van a vender nuevas unidades del A400M porque es "el único en su categoría".

Susana Díaz ha manifestado que está convencida de que el sector no solo es pujante, sino que hay ventanas de oportunidades que aprovechar y seguir creciendo en un futuro inmediato. No obstante, ha señalado que es verdad que hay que colaborar y que la Junta va a estar de la mano de Airbus y de todo el sector para que esos cambios de producción a los que ha hecho referencia Alonso no afecten a la plantilla y al empleo.

Ha insistido en que la Junta estará ayudando y cooperando para que esas otras líneas de actividad se vayan desarrollando y haya oportunidades de negocio y carga de trabajo.