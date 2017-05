VODAFONE REITERA QUE LA COMPAÑÍA NO SE VIO AFECTADA POR EL CIBERATAQUE

Etiquetas

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, reiteró este martes que la compañía “no fue afectada para nada” por el ciberataque que alcanzó el pasado viernes a numerosas empresas y reconoció que tomaron medidas “por pura prudencia”.Así lo confirmó hoy ante los medios de comunicación en la rueda de prensa donde valoró los datos de la compañía entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017, donde ingresó un 4% más por servicios, hasta los 4.507 millones de euros.Coimbra aclaró que no tiene conocimiento de alguna afectación en ninguno de los ordenadores de la compañía y “si hubiese habido algún caso, se me hubiese informado”. El consejero delegado de la operadora en España señaló que no se vieron afectados por el virus ’WannaCry’ gracias a unos parches “con los que protegimos los terminales hace tres semanas”.Coimbra, por tanto, confirmó que “no hemos sido afectados” y añadió que “simplemente fuimos prudentes tras hablar con muchas empresas que habían sido infectadas”. Por ello, reconoció que tomaron medidas “para evitar que se propagase y pedimos a los trabajadores que desconectasen Internet”.Además, comentaron desde la compañía que durante el fin de semana “se pidió a los trabajadores que no se conectaran a la red desde casa hasta confirmar que los parches de seguridad estaban instalados y operativos”.Coimbra reconoció que están trabajando con las autoridades de ciberseguridad “para poner unas medidas por si se mutaba el virus para que los sistemas estuvieran protegidos completamente”.Por último, el consejero delegado de la compañía agradeció a todos los trabajadores su colaboración y el haber sabido reaccionar en función de la metodología de la empresa.