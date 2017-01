Más de 70 firmas agroalimentarias andaluzas asisten a una jornada de Extenda sobre la normativa FSMA en EEUU

Etiquetas

Un total de 87 profesionales de 71 empresas andaluzas han participado este martes en la jornada 'Claves de la normativa FSMA en Estados Unidos para la empresa agroalimentaria andaluza', organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), en su sede en Sevilla.

La jornada ha estado especialmente dirigida a las empresas agroalimentarias de la comunidad interesadas en disponer de información actualizada sobre el nuevo marco regulatorio de la agencia FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos para la exportación de productos agroalimentarios al país norteamericano, y, en concreto, sobre la normativa FSMA (Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria).

Concretamente, las exportaciones agroalimentarias y de bebidas de las empresas de Andalucía a Estados Unidos en los once primeros meses de 2016 han aumentado un 33 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanzan ya los 630 millones de euros. Estas cifras mantienen a la comunidad andaluza como líder nacional en este sector, de modo que la comunidad abarca el 41 por ciento del total de las ventas españolas en este periodo.

Para responder a los interrogantes que plantea esta nueva normativa a las empresas andaluzas, Extenda ha diseñado la jornada con un enfoque eminentemente práctico, a través del cual ha abordado los requisitos, documentación necesaria y horizonte temporal de las normas. La ponente invitada para conducir la jornada ha sido Itziar Gómez Carrasco, consultora especializada en Desarrollo Internacional e investigadora en seguridad alimentaria.

De este modo, la experta consultora ha tratado puntos clave como la importancia que puede tener la FSMA para las empresas; las reglas finales que plantea al sector agroalimentario: controles preventivos y requisitos para proveedores extranjeros; las implicaciones de estas normas y recomendaciones para las empresas exportadoras andaluzas; y un análisis detallado sobre el caso de las empresas andaluzas, con espacio para consultas y aclaraciones.

Las empresas han podido asistir a la jornada bajo dos modalidades: de manera presencial (42 firmas) y 'on line' (45) por 'streaming tv' a través de la plataforma Extenda Plus. En su mayoría, las compañías que han tomado parte en esta formación han provenido de Sevilla (30 firmas), seguidas de Córdoba (once), Málaga (siete), Jaén (seis), Huelva (seis), Cádiz (cinco), Granada (tres) y Almería (tres).

EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS

Con una tasa de cobertura del 488 por ciento (las exportaciones casi multiplican por cinco a las importaciones) las ventas de empresas andaluzas agroalimentarias y de bebidas a Estados Unidos han alcanzado en los primeros once meses de 2016 los 630 millones de euros, al crecer un 33 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Este ritmo de crecimiento dobla al nacional (15,7%).

Así, Andalucía se mantiene como líder nacional en este sector, y abarca el 41 por ciento del total de las ventas españolas en este periodo. Estados Unidos es actualmente el sexto mercado de destino de las exportaciones agroalimentarias y de bebidas de la comunidad (ha subido un puesto respecto al mismo periodo de 2015) y el primero no comunitario.

El principal producto andaluz exportado a Estados Unidos en los primeros once meses de 2016 ha sido el aceite de oliva, que representa más de la mitad (54%) de las ventas el sector a Estados Unidos, con un alza de 68 por ciento de las exportaciones en este periodo hasta alcanzar los 338 millones de euros. Le siguen las conservas hortofrutícolas, con 173 millones, el 27,5 por ciento del total; y pescados y mariscos, con 20 millones (3,2% del total) y un crecimiento del 52 por ciento. También se exportaron otras grasas y aceites (15,8 millones), que aumentan en un 37%; hortalizas frescas y congeladas (13,8 millones), que crecieron un 11%; y vinos, que con doce millones de euros en ventas experimentan un alza del 10,2 por ciento.

Las principales provincias exportadoras a Estados Unidos en los primeros once meses de 2016 han sido Sevilla, que acapara la mitad de las ventas al país con 316 millones y un crecimiento del 24 por ciento; seguida de Málaga (18,5% del total), con 116 millones y un alza del 77 por ciento; y Córdoba, que con un 17,3 por ciento de las ventas andaluzas llega a los 109 millones al crecer un 32 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuarto lugar se encuentra Cádiz con 44 millones y un incremento del 39 por ciento en las ventas; Granada, que con 16,2 millones duplica su crecimiento interanual (163%); Almería con 13,7 millones; Jaén con 12,5 millones y un alza del 12,7 por ciento; y Huelva con 2,6 millones.