(Amp) Rajoy descarta más medidas para bajar el precio de la luz y augura descensos porque "va a llover"

Etiquetas

Prevé un aumento del IPC en los próximos dos o tres meses y luego una estabilización para cerrar el año en el 1,5%

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha descartado adoptar medidas extraordinarias para bajar el precio de la luz, afirmando que se encuentra en niveles de 2015 y ha augurado que los precios bajarán algo porque "va a llover".

"Han anunciado que va a llover y eso, lógicamente, dará lugar a una bajada", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press en la que, no obstante, ha dejado claro que "la solución no es esa" y que no se trata de que el Gobierno vaya a "esperar" a que llueva o haga viento.

Con todo, ha dejado claro que no se plantea ni bajar los peajes, que están congelados, ni tampoco modificar el sistema de fijación de precios mayoristas.

Según los cálculos del Ejecutivo, el precio de la electricidad subirá, de media, respecto a 2016 unos 100 euros anuales (8 euros al mes). Rajoy ha atribuido este incremento a que el año pasado fue "excepcionalmente bueno" por la caída del precio del petróleo.

"En este momento estamos (con el precio de la luz) en niveles del año 2015, subirá este año con respecto a 2016, que fue un año excepcional, pero porque en las últimas fechas ha subido el precio del petróleo un 100% y ello afecta al precio de la electricidad", ha detallado.

"NO TODO EN ESTA VIDA DEPENDE DEL GOBIERNO"

"Ya me gustaría a mí que volviera a bajar como en 2016, pero no todo en esta vida ni en este mundo depende del Gobierno, ni del español ni de ningún otro", ha añadido.

De hecho, ha indicado que el aumento de la electricidad no está afectando solo a España, sino también a otros países de la UE. En este punto, señaló que los precios del megavatio hora de hoy jueves, 26 de enero, se sitúan en 89 euros en España, frente a los 110 euros de Italia o Suiza, o los 109 euros en Francia, negando así que España tenga el tercer precio mayorista más alto.

Además, ha apuntado que a España también le está afectando la "situación compleja" de las centrales nucleares en Francia y la falta de agua y energía solar de los últimos meses y en este punto ha afirmado que esta situación va a empezar a mejorar con las próximas lluvias. Dicho esto, ha admitido que se trata de un tema "preocupante" que afecta "al bolsillo de los españoles y a la competitividad de las empresas".

LAS PENSIONES HAN GANADO PODER ADQUISITIVO

Por otro lado y preguntado acerca de la subida del 0,25% de las pensiones, por debajo del cierre del IPC de 2016 (1,6%), Rajoy ha indicado que las pensiones han ganado poder adquisitivo en los últimos tres años y que este año el Gobierno se ha limitado a aplicar la ley de pensiones con arreglo a la recaudación que obtiene ahora la Seguridad Social. "Nunca hemos congelado las pensiones", ha subrayado.

Sobre la evolución de la inflación, ha atribuido el incremento hasta el 1,6% al cierre de 2016 a la subida del 100% del precio del petróleo el pasado año, y estimó que seguirá subiendo en los próximos dos o tres meses, para después estabilizarse y acabar este año en una tasa del 1,5%, porque el precio del petróleo no superará, "en ningún caso", los 60 dólares el barril de media.