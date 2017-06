LAS ACCIONES DE BANCO POPULAR CAEN OTRO 17,4%

Etiquetas

Las acciones de Banco Popular cerraron hoy la sesión bursátil con una caída del 17,4%, hasta situarse en 0,43 euros. De esta manera, la entidad mantiene su tendencia en Bolsa, después de dejarse ayer un 17,9% y encadenar ya seis sesiones en negativo, lastrada por la incertidumbre sobre el futuro de la entidad financiera.La entidad que preside Emilio Saracho ha defendido que la prueba de esfuerzo más reciente de las llevadas a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) determinaba que el banco “cumplía y cumple con los niveles de capital regulatorios exigidos”.Además, Popular aclaró que no ha habido un examen a los estados financieros de la entidad por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que este organismo no realiza ningún tipo de prueba de estrés a los bancos de manera individual, sino al sistema financiero español en su conjunto. A la espera de que se decida el futuro del grupo, que podría pasar por la venta a otra entidad o una ampliación de capital, se siguen realizando desinversiones. Así, ayer cerraba la venta de la participación que mantenía en Targobank (48,98%) por 65 millones de euros.Preguntado por la situación del banco, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, señaló hoy que el sistema financiero español es “sólido” y que se puede estar “tranquilo” ante “cualquier eventualidad” respecto a la situación del Popular. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recordó que Banco Popular pasó los últimos test de estrés realizados por las autoridades europeas, que es un “banco privado” y que “está en una fase en que está en un proceso de venta o ampliación de capital, nada más”. Así, el también ministro de Educación, Cultura y deporte pidió “tranquilidad absoluta" y señaló que van a esperar a ver "cuáles son los acontecimientos”.Méndez de Vigo apuntó que gracias a las reformas impulsadas en los últimos años, el sistema financiero español es de los “más sólidos”, por lo que “podemos estar tranquilos todos antes cualquier eventualidad”. El portavoz del Ejecutivo reiteró en el Popular hay “un proceso abierto, o de venta o de ampliación de capital, y no hay en estos momentos ninguna preocupación mayor”.