EL FMI ADVIERTE A LA BANCA ESPAÑOLA DE QUE SU MAYOR RED DE SUCURSALES LE OBLIGA A SER MÁS RENTABLE

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió hoy a la banca española de que debe mejorar en rentabilidad con el hándicap añadido de que su red de sucursales es "más amplia" que la de otros países de la UE.Así lo recoge el análisis a la economía española realizado por la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, en el marco de lo que se conoce con ‘Consulta del Artículo IV’, publicado este lunes."Al igual que otras economías europeas, la rentabilidad de los bancos en España está actualmente muy por debajo del nivel previo a la crisis, con una rentabilidad sobre el patrimonio inferior al coste del capital", subraya el FMI. No obstante, la institución reconoce que la rentabilidad se ha mantenido "estable" en el último año en las entidades financieras españolas.A pesar de ello, el Fondo avisa de que la ralentización del crecimiento de la economía mundial y el entorno de bajos tipos de interés, "ejercerán presión sobre la estructura de costes y los modelos de negocio de los bancos".Así, el FMI recomienda a la banca mejorar sus ratios de eficiencia, en particular porque los bancos españoles "todavía dependen de una red de sucursales más amplia que sus pares europeos".Esta situación, según el FMI, hace que los bancos españoles tendrán que trabajar más por reducir los gastos operativos y aumentar los ingresos no financieros. "Esto será fundamental para abordar el reto de la rentabilidad", sostiene el FMI.MÁS CAPITALEn cuanto al capital, el informe del FMI considera que "sigue siendo importante alentar a los bancos" para que aumenten el de alta calidad a través de los beneficios retenidos.El capital adicional ayudaría a "garantizar una provisión de crédito suficiente" para las empresas y los hogares financieramente sólidos a medida que aumente la demanda de crédito."Reforzar el capital de los bancos sería prudente para salvaguardar la estabilidad financiera y garantizar un adecuado nivel de capital tras las nuevas iniciativas reguladoras", explica el FMI.En este sentido, el organismo advierte de que es "posible" que los bancos necesiten realizar ajustes para cumplir con los nuevos requisitos reglamentarios, como los requisitos mínimos para fondos propios y pasivos elegibles (MREL).Por último, con respecto al plan del Frob de vender sus participaciones en Bankia/BFA y BMN, subraya que se ha "estancado" este proceso "debido a las condiciones del mercado y las incertidumbres políticas".