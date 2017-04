(AMPLIACIÓN) RAJOY CONFIRMA QUE EL GOBIERNO ELEVARÁ LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB DEL 2,5 AL 2,7% EN 2017

Etiquetas

- “Desandar el camino de las reformas sería tanto como desandar el camino de la recuperación”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmó este jueves que se revisará al alza la proyección de crecimiento económico de España para este año, de tal forma que la nueva previsión pasará del 2,5% actual al 2,7%. “Las estimaciones son realistas y prudentes”, valoró.El jefe del Ejecutivo se pronunció en estos términos en su discurso de clausura en el 40 aniversario de la Asamblea General de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE), que tuvo lugar en el Auditorio de Telefónica.La revisión se recogerá en el cuadro macroeconómico que el Gobierno presentará en el Consejo de Ministros el último viernes del mes de abril dentro del Programa de Estabilidad que se enviará a la Comisión Europea.“Si hacemos las cosas bien, podemos mirar al futuro con optimismo”, señaló Rajoy, al tiempo que confirmó que se van a revisar las previsiones de crecimiento económico del PIB para este año y se situará en el 2,7%, dadas las estimaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los analistas privados.Para el jefe del Ejecutivo, elevar esta previsión es algo “realista y prudente”, como también lo es augurar que en 2020 habrá 20 millones de personas trabajando en España, “si hacemos las cosas bien”. “Este objetivo se puede conseguir”, subrayó, para acto seguido pedir ayuda a los empresarios para que así sea. “Yo aportaré lo que pueda”.PIDE “NO FRENAR” SUS FUTURAS REFORMASEl principal mensaje que lanzó Rajoy ante un auditorio repleto de empresarios y sindicatos es que no se debe dar “marcha atrás” en sus reformas ni “frenar” las que aún tiene que emprender. Si no se equivocan las prioridades, prosiguió, “se abre ante nosotros una larga etapa de crecimiento económico y prosperidad”.Rajoy sentenció que hay que continuar con las políticas de consolidación fiscal, pese a que tengan “relativos apoyos”, porque “no se puede bajar la guardia” y “toca” cumplir con el objetivo del déficit pactado con la Comisión Europea para 2017, y que se sitúa en el 3,1% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas y bajarlo por debajo del 3% a partir de 2018. “Ahí nos jugamos buena parte de la confianza y credibilidad de nuestro país”, avisó Rajoy, que a continuación advirtió de que “desandar el camino de las reformas sería tanto como desandar el camino de la recuperación”. “Esto es muy importante en la situación política en la que estamos en este momento en las Cortes Generales”, dijo.“NO ESTÁ NI MUCHO MENOS TODO HECHO”Aunque su tono fue positivo por las previsiones halagüeñas de la economía española, aseguró que no caerá en la “autocomplacencia”, sabedor de que “no está ni mucho menos todo hecho”. “Debemos seguir con las políticas reformistas y ganando competitividad en todos los sectores. El mundo cambia cada día y no podemos quedarnos atrás”, apostilló.Dicho esto, pidió no olvidar a quienes “lo han pasado mal” durante la crisis, y menos aún a todas aquellas personas a las que todavía no ha llegado la recuperación. “Esto ha sido muy difícil”, dijo refiriéndose a los puestos de trabajo perdidos. Pese a ello, enfatizó que los españoles pueden sentirse “orgullosos” del modelo de bienestar vigente.En el 40 aniversario de la CEOE, el presidente del Gobierno reconoció el trabajo que tanta esta organización como las organizaciones sindicales, sin el cual “la realidad de nuestro país sería muy distinta para peor”. “Sin la CEOE, la historia no habría sido la misma y tengan la seguridad de que con su existencia la han hecho mucho mejor”, insistió.SE HA GANADO LA “BATALLA” A ETADe esta forma, Rajoy puso en valor “el esfuerzo y sacrificio de tantas miles de personas que se han dejado la miel en esta misión y que merecen el reconocimiento de todos los españoles”. Unos sacrificios, prosiguió, que han llegado en algunos casos hasta la vida propia.En este punto, nombró a Rafael Padura (presidente de la patronal sevillana) y a José María Korta (presidente de la asociación de empresarios de Guipúzcoa), dos empresarios asesinados por el GRAP y ETA respectivamente “solo por la razón” de ser dirigentes de organizaciones empresariales. “La locura terrorista ha llevado a que, por desgracia, otros empresarios hayan sufrido extorsión, secuestros y muerte solo por su condición de empresarios”, arguyó, para añadir que ésta “es una batalla que la sociedad española ha ganado ya, pero quedan en nuestra memoria como un homenaje permanente”.