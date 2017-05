Guindos, Albert Rivera, Ana Botín y Cebrián, los españoles en Bilderberg

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, asiste por primera vez a la reunión anual del Club Bilderberg, que se celebra este jueves, 1 de junio, y hasta el próximo domingo en Chantilly, Virginia (Estados Unidos). La delegación española la completarán el ministro de Economía, Luis de Guindos, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y el presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián.

Es la primera ver que Rivera asista a esta cita en la que ya estuvo Luis Garicano. Botín, por su parte, es miembro permanente del club y Cebrián ya ha acudido en otras ocasiones. El acto de este año reunirá a otras 127 personalidades políticas y del ámbito empresarial, además de expertos industriales, financieros, académicos y periodistas de hasta 21 países. La reina Sofía ya no estará presente.

Al encuentro anual, de naturaleza privada, también han sido invitados el consejero delegado de Airbus, Thomas Enders; el presidente ejecutivo de Alphabet (Google), Eric E. Schmidt; el presidente de EDP Energías de Portugal, Antonio L. Guerra Nunes Mexia; el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary; el director de asuntos exteriores de The Financial Times, Gideon Rachman; el editor jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes; el cofundador y socio de LinkedIn, Reid Hoffman; el presidente de ING, Ralph Hamers; y el presidente del grupo KBC, Thomas Leysen.

Entre las personalidades del mundo político más destacadas que acudirán a la 65 edición anual se encuentran la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde; el ministro de finanzas canadiense, Bill Morneau; el ex jefe de defensa británico, Nicholas Houghton; y el expresidente de la Comisión Europea y actual presidente de Goldman Sachs, José M. Durão Barroso.

En el evento se tratarán de manera informal temas de actualidad como la Administración de Trump, las relaciones transatlánticas y su alianza de defensa, la dirección de la Unión Europea, la posibilidad de que se ralentice la globalización, el empleo, la guerra de la información, Rusia en el orden internacional, el motivo del auge de populismos, Oriente Próximo, China o la proliferación nuclear.

En anteriores ocasiones, otros españoles que participaron en el encuentro fueron el expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o el número dos de La Caixa, Juan María Nin.