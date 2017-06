BANCO POPULAR DICE QUE EL FMI NO HA HECHO UN EXAMEN A SUS ESTADOS FINANCIEROS

Etiquetas

- Recuerda que cumplen con las exigencias de capital del BCE. Banco Popular afirmó hoy que no ha habido un examen a los estados financieros de la entidad por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que este organismo no realiza ningún tipo de prueba de estrés a los bancos de manera individual, sino al sistema financiero español en su conjunto.En un comunicado, la entidad que preside Emilio Saracho reaccionó así a recientes informaciones publicadas y explicó que a diferencia de lo que ocurre con las pruebas de esfuerzo llevadas a cabo por autoridades supervisoras como el Banco Central Europeo (BCE), la que lleva a cabo el FMI a través del ejercicio FASP “no tiene como objetivo cuantificar potenciales déficit de capital regulatorio”.En el caso de la prueba de esfuerzo más reciente de las llevadas a cabo por el BCE, el Popular “cumplía y cumple con los niveles de capital regulatorios exigidos”, señaló. Además, apuntó que “el FMI ha aclarado a través de un portavoz que el ejercicio FSAP no ha acabado aún, que su resultado se comunicará a mediados del mes que viene y que no publicará resultados individuales”.Sobre las supuestas declaraciones realizadas por la presidenta del Consejo Único de Resolución, Elke Köning, respecto al Popular, la entidad afirma que el propio organismo emitió un comunicado para aclarar que está mirando a todos los bancos europeos con el fin de mantener la estabilidad financiera en la Unión Bancaria y que nunca emite advertencias sobre las entidades.