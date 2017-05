España dice a la UE que Barcelona puede albergar "hoy mismo" la EMA y reclama una selección "transparente"

Etiquetas

Niega que el desafío catalán afecte en la evaluación de la candidatura

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha defendido este miércoles en Bruselas que Barcelona podría albergar "hoy mismo" la Agencia Europa del Medicamento (EMA) --cuyo nuevo destino desde Londres se decidirá el próximo otoño--, por lo que ha pedido un proceso de selección "objetivo y transparente", al que se ha mostrado convencida de que no afectará el proceso independentista de Cataluña.

"Hoy mismo podría venir la Agencia Europa del Medicamento a Barcelona, porque es la mejor candidatura, tiene el mejor edificio, la mejor conectividad, conexiones diarias con todas las capitales europeas, con Asia y América, tiene todas las facilidades y servicios para poder atenderla", ha resumido la ministra en declaraciones a la prensa en la capital europea.

Montserrat ha previsto este miércoles encuentros con altos cargos del Consejo y de la Comisión Europea, incluido el comisario de Salud, Vytenis Andriukaitis, para exponer las calidades de la candidatura barcelonesa. Una ciudad que ya quedó finalista cuando en 1992 se decidió que fuera Londres la sede de la agencia europea y que, desde entonces, "sólo ha mejorado" su oferta.

La Unión Europea a Veintisiete quiere cerrar en los márgenes de su cumbre de junio la lista de "criterios objetivos" para el proceso de selección de la nueva sede de la EMA y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), con el objetivo de abrir el proceso de licitación de manera inmediata y tomar una decisión en el mes de octubre.

Aunque no hay una lista oficial de candidatas --porque tampoco se ha abierto la licitación--, algunas ciudades como Lille (Francia), Ámsterdam (Países Bajos), Copenhague (Dinamarca), Helsinki (Finlandia) y Dublín (Irlanda) han expresado ya públicamente su interés. Otros países como Bélgica y Luxemburgo preparan igualmente sus candidaturas.

España, que ya cuenta con otras tres agencias europeas (en Vigo, Bilbao y Alicante), debe hacer valer la calidad de su oferta sobre la de otros países que reclaman la EMA por no tener en su territorio ninguna otra organización europea.

En este sentido, Montserrat ha insistido en que el hecho de que Barcelona cuente desde ya con un edificio preparado y de la infraestructura necesaria para su funcionamiento asegura una mudanza "suave". Como ejemplo, la ministra ha dicho que la agencia española ha previsto un presupuesto de 2 millones de euros para facilitar el traslado de la EMA si finalmente se produce a Barcelona.

"Somos los primeros de la clase", ha añadido, para subrayar que la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) es una de las más potentes de Europa, que ya colabora de manera estrecha con la EMA y aporta un gran número de expertos, además de asesorar a "otros países del Este" a poner en marcha sus propias agencias.

SEIS CRITERIOS OBJETIVOS

El viaje de la ministra tiene lugar días después de que se presentara a las capitales una primera versión de los criterios objetivos que deberán cumplir las aspirantes, que tendrán hasta el 31 de julio para presentar sus opciones, y que consta de "seis requisitos objetivos", según ha podido saber Europa Press.

Se trata de asegurar que la nueva sede estará en condiciones de "funcionar" en el momento en que Reino Unido deje la Unión Europea, que se garantice la fácil "accesibilidad" desde el resto de Europa y que haya una oferta suficiente de escuelas para los hijos del personal de la EMA.

La ciudad que acoja la agencia deberá también contar con un mercado laboral y prestaciones de seguridad social para los familiares, garantizar la "continuidad del negocio" -en el sentido de mantener y atraer el talento a la agencia-- y "respetar el equilibrio geográfico", según han detallado las fuentes consultadas.

La ministra ha asegurado que Barcelona cumple con "todos" los criterios objetivos y técnicos de la Unión Europea, al tiempo que ha defendido la necesidad de tomar una decisión de manera "rápida" y "transparente" para el buen funcionamiento a largo plazo de la EMA.

"No podemos poner en riesgo la salud de los europeos y, por tanto, tenemos que dar certeza tanto al equipo de la EMA, como a los profesionales médicos europeos, a la industria farmacéutica, a los investigadores biomédicos", ha recalcado. "España, y Cataluña, están preparadísimas", ha zanjado.

NO AFECTARÁ EL DESAFÍO CATALÁN

Preguntada en varias ocasiones por si teme que el desafío independentista catalán pueda mermar la candidatura de Barcelona y pierda sus oportunidades por la inseguridad que ofrece un proceso independentista, la ministra ha replicado que el de Barcelona es un proyecto que respaldan tanto el Gobierno nacional como el autonómico.

"Estoy convencidísima de que esto no afecta para nada y no me han preguntado nada", ha asegurado, en respuesta a si los altos cargos europeos u otros ministros de Sanidad de la UE se habían interesado por la intención de la Generalitat de convocar un referéndum soberanista en otoño, cuando también debe decidirse la futura EMA.

"Estamos coordinados con la Generalitat y con el Ayuntamiento, vamos unidos en la candidatura de la EMA. Esto es defender el interés general de los catalanes y del resto de españoles. (...) Vamos a dar la batalla juntos", ha zanjado.