Hollande responderá con firmeza a los ataques de Trump contra Europa en su conversación telefónica

El presidente de Francia, François Hollande, responderá "con firmeza" a los ataques que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha proferido contra Europa en la conversación telefónica que ambos prevén mantener en la tarde de este sábado.

Así lo ha anunciado el propio Hollande a los medios de comunicación en un receso de la cumbre de Países del Sur de la UE en la que participa en Lisboa junto a los líderes de España, Portugal, Italia, Grecia, Chipre y Malta con el objetivo de intentar coordinar posiciones sobre en qué dirección debe avanzar la Unión sin el Reino Unido y con desafíos como el auge de fuerzas populistas amenazando el proyecto europeo.

Hollande ha arremetido contra las formas de Trump, que ha despreciado públicamente el proyecto de integración europea y ha elogiado la decisión del pueblo británico de abandonar el club comunitario.

"Cuando (Trump) habla del modelo del Brexit para otros países, creo que debemos responderle. Cuando se refiere al clima para decir que no está todavía convencido de la utilidad de este acuerdo (el Acuerdo de París contra el cambio climático), cuando añade medidas proteccionistas que podrían desestabilizar las economías no sólo europeas sino de las principales economías del mundo, cuando rechaza la llegada de refugiados cuando Europa ha hecho sus deberes, debemos responderle", ha defendido.

Y eso es lo que hará, ha apuntado, cuando hable con Trump este viernes, después de que el presidente norteamericano mantenga otra conversación telefónica con la canciller alemana, Angela Merkel.

Hollande se ha mostrado partidario de fijar sus posiciones con claridad ante Trump, para después poder entablar con él un diálogo no solo sobre cuestiones bilaterales sino también sobre los problemas del mundo, como la guerra en Siria e Irak, la lucha contra el terrorismo o la relación con Rusia. Cuestiones todas ellas, ha subrayado Hollande, que precisan de un diálogo con EEUU. "Pero para el diálogo es necesario tener las ideas claras", ha advertido.

EUROPA HA DE SER ELLA MISMA

Preguntado qué debe hacer Europa frente a los desafíos que plantea el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Hollande se ha mostrado convencido de que Europa "debe ser ella misma" y construirse "en función de sus valores, principios e intereses". Si bien ha reconocido que en esta época en la que afloran el populismo y el proteccionismo, Europa se encuentra ante la "prueba de la verdad".

Y para salir airosos los europeos necesitan saber qué hacen juntos y por qué. En este sentido, se ha mostrado dispuesto a intentar convencer al resto de socios europeos de ir "más lejos juntos" como mejor forma de hacer frente a ese populismo que dice que no debería haber más Europa, que los europeos no deberían continuar juntos, que no tendrían que acoger refugiados o que defiende el proteccionismo.

"Europa no es proteccionista, no es cerrada, ni carece de valores ni principios. Eso es lo que tiene que demostrar Europa en la cumbre de Roma" del próximo 25 de marzo que, coincidiendo con el 60 aniversario del Tratado de Roma, culminará el proceso de reflexión abierto sobre el futuro de la UE sin el Reino Unido. "Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Europa es una fuerza, una garantía, una protección", ha concluido el presidente francés.