Merkel insta a la comunidad internacional a invertir más y vender más armas a África

La canciller anima a la transferencia de armas para combatir el terrorismo La canciller alemana, Angela Merkel, ha instado este lunes a la comunidad internacional a invertir más en el continente africano y ha declarado que los grandes países industrializados deberían estar más dispuestos a transferir armas como parte de su ayuda al desarrollo para que los países africanos puedan combatir a los grupos armados.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha instado este lunes a la comunidad internacional a invertir más en el continente africano y ha declarado que los grandes países industrializados deberían estar más dispuestos a transferir armas como parte de su ayuda al desarrollo para que los países africanos puedan combatir a los grupos armados.

"Durante años nos sentíamos bien por no concentrarnos en el material militar (...), pero seamos honestos. Solo donde la seguridad está garantizada puede haber desarrollo", ha apuntado.

Merkel ha realizado estas declaraciones durante una conferencia del G-20 sobre África que se celebra en Berlín. La canciller, que ejerce la presidencia rotativa del encuentro, ha recibido en Berlín a destacados jefes de Estado y de Gobierno de países africanos.

La intención del Ejecutivo alemán, según ha trascendido, es respaldar con ayudas financieras a aquellos países de África que se comprometan en la lucha contra la corrupción, que velen por los Derechos Humanos y defiendan el Estado de derecho. Para ello, Berlín podrá a disposición unos 300 millones de euros adicionales.

"El mundo no se desarrollará bien mientras no participen todos los continentes", ha sostenido la canciller, quien ha admitido que la ayuda al desarrollo clásica y unilateral no siempre fue el camino indicado para ayudar a los países africanos. "Necesitamos una iniciativa que no hable sobre África, sino que hable con África", ha declarado Merkel.

En el mismo encuentro, el ministro de Desarrollo alemán, Gerd Müller, ha afirmado que "quien haga frente a la corrupción y abogue por la transparencia y la defensa de los Derechos Humanos puede acompañarnos y nosotros vamos a apoyarlos". Por otra parte, el delegado para África del Gobierno alemán, Günter Nooke, ha recalcado la necesidad de lograr perspectivas de futuro para la población de la región y ha subrayado que "eso quiere decir que debemos invertir más en África". "Tenemos que crear puestos de trabajo", ha dicho.

"Al sur del Sáhara se deben generar condiciones que permitan a la gente seguir evolucionando, formarse y lograr resultados tanto para ellos como para sus familias", ha declarado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, quien en una entrevista en el diario económico germano 'Handelsblatt' ha advertido de que aceptar un continuo flujo de inmigrantes desde regiones con problemas a otras regiones prósperas es un concepto político erróneo.

Desde el Ministerio de Desarrollo de Alemania defienden que los países ricos deben mantener su compromiso de cooperación al desarrollo con África, fijado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 0,7 por ciento del producto interior bruto (PIB). "Aquel que reclama cumplir con el dos por ciento en el gasto en defensa (hasta 2024) debe cumplir primero con el 0,7 por ciento de ayuda al desarrollo", ha recordado Müller, quien ha admitido que los problemas de África no se pueden solucionar simplemente con las ayudas públicas de desarrollo. ". Es decir, necesitamos también seguridad jurídica para lograr inversiones", añadió.

COOPERACIÓN CON FRANCIA

Merkel ha elogiado a los países africanos que luchan activamente contra los militantes islámicos en Malí y ha prometido apoyo desde Alemania a la propuesta francesa para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorice a una fuerza de África Occidental para combatir el terrorismo y el tráfico de personas en la región del Sahel.

Ambos países están trabajando en una propuesta de financiación de la Unión Europea para apoyar el esfuerzo militar africano en la esta región. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Sigmar Gabriel, ha prometido una restricción de las licencias de exportación, especialmente de armas ligeras. Las ventas de armas alemanas cayeron ligeramente en 2017, aunque se ha mantenido en un nivel de los más altos registrados desde 1990.

La conferencia de cooperación con África se celebra en la capital alemana a falta de un mes de la cumbre del G20 que organiza este año Alemania en Hamburgo y en la que se espera la asistencia de jefes de Estado y de Gobierno de 19 países, así como representantes de la Unión Europea. Alemania aspira a persuadir a los demás Estados del G-20 para que fomenten más las inversiones en el continente africano, algo que evitaría el crecimiento de llegadas de refugiados a Europa.