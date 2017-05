RAJOY CONFIRMA QUE TRUMP LE INVITÓ A VISITAR LA CASA BLANCA

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmó este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le invitó en las conversaciones telefónicas que mantuvo con él tras su elección a fijar una fecha cuando quisiera para visitar la Casa Blanca, en Washington.Así lo expresó durante el coloquio posterior a su intervención en la clausura de la Asamblea de Socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), al ser preguntado por cómo gestionar la relación con la nueva Administración de EEUU. A este respecto, pidió respeto para las decisiones que adopte Trump porque “eso forma parte de la democracia”. En este sentido, el presidente del Gobierno español señaló que con Trump mantuvo dos conversaciones “en unos términos muy razonables” y le manifestó la voluntad de “tener las mejores relaciones de todo tipo posibles”. En una de estas charlas, confesó, el mandatario estadounidense le hizo afirmaciones similares y, además, aprovechó para invitarle a fijar una fecha para visitar en el futuro la Casa Blanca.En cuanto al comercio internacional, Rajoy hizo referencia al acuerdo de libre comercio entre EEUU y la Unión Europea para señalar que “se estaba negociando con muchas dificultades” y es un tratado que de ponerse en marcha, “el PIB europeo y el número de empleos subiría mucho”, y añadió que “sería inevitable” porque “ir contra la evolución actual del mundo es una excelente forma de perder el tiempo”. Mientras que para el acuerdo Mercosur, el presidente del Ejecutivo consideró que “puede darnos buenas noticias y avances significativos antes de final de año”.FRANCIA Y UEFuentes de La Moncloa afirmaron, además, que Rajoy tiene prevista esta misma tarde una llamada telefónica con el presidente electo en Francia, Emmanuel Macron. Su victoria, dijo, es una “excelente noticia”, ya que el triunfo de un proyecto político antieuropeísta, como el que defendía Marine Le Pen, podría haber sido “letal”.“Es un mensaje enormemente positivo, que unido a la previsión que nos transmitió el Banco Central Europeo de buenas perspectivas económicas para Europa, nos debe animar a todos. Por tanto, buena noticia y a partir de ahí creo que debemos continuar trabajando con intensidad”, comentó.En este punto, aprovechó la conmemoración del Día de Europa para declararse un “incondicional” del proyecto europeo. “Europa es la primera potencia del comercial del mundo, la primera potencia económica del mundo con EEUU y tiene un modelo de bienestar que no existe fuera”, presumió.Ante la circunstancia que se abre en el Reino Unido tras la intención de su primera ministra, Theresa May, de convocar elecciones, dijo que ha de tratarla con “respeto”, ya que es un “derecho” que tiene dado su cargo. “Y a mí no me gustaría que nadie fuera de España me discutiera una decisión como esta”, apostilló.En cualquier caso, remarcó su disgusto por el ‘Brexit’, que es una “muy mala noticia” para británicos y europeos. Reconoció que la negociación de la salida de Reino Unido de la UE se antoja “muy complicada”, pero remarcó que los 27 caminarán en la misma dirección.