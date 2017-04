CCOO RESPONDE A LAGARDE QUE LA REFORMA DEL PP ES LA CAUSANTE DE LA DUALIDAD DEL MERCADO LABORAL

Etiquetas

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, ha advertido a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, de que la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy que ella elogia “ha sido la causante, entre otros males, de la creciente dualidad que se observa en el mercado de trabajo en España”.En un comunicado Górriz llama la atención sobre el hecho de que Lagarde, según explica en una entrevista en ‘El País’, pretenda enfrentar dicha dualidad con una nueva reforma, “lo que no deja de ser una gran incoherencia, porque una de las dos afirmaciones no sirve: o sobra el elogio a la reforma que provocó una mayor dualidad entre temporales y fijos, o la nueva reforma que sugiere debe enmendar la plana a la primera”. Por ello, sostiene que “las dos afirmaciones a la vez son una incongruencia, cuando no un despropósito”, y lamenta que “la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, como es habitual en las declaraciones y comunicados oficiales del Fondo, no es capaz de evaluar con rigor y realismo las consecuencias de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy”.“Cuando habla de dualidad, nosotros hablamos de precariedad, que no es otra cosa que contratación temporal abusiva, bajos salarios y desprotección laboral, algo que ha incentivado y legitimado la reforma laboral del Gobierno conservador”, denuncia Górriz.Para el dirigente sindical, si Lagarde "quiere hacer frente de verdad a la dualidad del mercado de trabajo y reducir sustancialmente el paro juvenil, la desigualdad y la pobreza, debe hacer un ejercicio de coherencia y honestidad”.“La reforma de Rajoy debe ser derogada, como paso ineludible para un nuevo modelo de relaciones laborales negociado entre las organizaciones sindicales y patronales y el Gobierno, que convierta el trabajo estable y con derechos en el principal factor de cohesión social”, concluye.