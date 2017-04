SABADELL NO SIENTE “PRESIÓN” POR EL FMI PARA LLEVAR A CABO OPERACIONES CORPORATIVAS

Etiquetas

- No se pronuncia sobre si planteará una oferta por Banco Popular. El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, afirmó este viernes que en la entidad no sienten “presión” del Fondo Monetario Internacional (FMI) “ni para reducir capacidad ni para hacer ningún tipo de operación corporativa”.Durante la rueda de prensa para presentar los resultados del banco correspondientes al primer trimestre del año, el consejero delegado señaló que “el mercado nos aprieta mucho en términos de precios y costes, y de competencia”, y “no siento más presión que esa”.Preguntado por la posibilidad de que Sabadell presente una oferta para adquirir el Banco Popular, Guardiola no quiso pronunciarse sobre “planteamientos futuribles, porque es ciencia ficción”. Tampoco lo hizo en relación a si valorarían ofertas de compra del Sabadell.“Sabadell es un banco muy fuerte que ha hecho un gran trabajo en estos años de la crisis, ha salido reforzado y creo que tiene una enorme capacidad de crecimiento orgánico, y más allá sería absurdo que hiciera ningún tipo de comentario”, subrayó el consejero delegado.IMPACTO DEL ‘BREXIT’Respecto al impacto del ‘Brexit’, Guardiola destacó que la salida del Reino Unido de la Unión Europea “es una decisión que han tomado los británicos y se va a ejecutar”, y lo que puede afectar de manera positiva o negativa es el acuerdo “nuevo” entre ambos mercados.“Nuestro banco es un banco retail en Reino Unido”, por lo que “no tiene ningún tipo de afectación de la ‘City’, pero evidentemente sí estará condicionado por el comportamiento de la economía inglesa”, destacó Guardiola.No obstante, aclaró que los pronósticos de la entidad en el mercado británico para este año y para el que viene son “buenos”.CRECIMIENTO “ORGÁNICO”En la rueda de prensa, el consejero delegado hizo balance de los resultados obtenidos por el banco, que logró cerrar los tres primeros meses del ejercicio con un beneficio de 216,1 millones de euros, frente a los 252 millones del mismo periodo del año anterior, lo que muestra un descenso del 14,3%.Guardiola valoró que el banco ha experimentado un crecimiento “orgánico” y el primer trimestre de 2017 ha sido “muy bueno”, con unos “buenos crecimientos de los márgenes”, en línea con sus previsiones.Desde la entidad señalaron que para este año se plantean ganar 800 millones de euros sin tener en cuenta la venta de su filial en retail en Florida (Estados Unidos), y que están “muy cerca” de alcanzar los 100.000 millones de euros en cuentas corrientes, una cifra “absolutamente impresionante”.