Tusk avisa de que sin interlocutor para negociar conn Londres el riesgo de un "no acuerdo" es mayor

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha avisado este viernes de que sin un interlocutor claro en Londres con el que iniciar las negociaciones del 'Brexit' aumentará el riesgo de que la salida de Reino Unido se produzca sin acuerdo, por la falta de tiempo para negociar el divorcio.

"No sabemos cuándo empezarán las conversaciones sobre 'Brexit', pero sabemos cuándo deben acabar. Hagan todo lo posible para evitar un 'no acuerdo' como consecuencia de una 'no negociación'", ha pedido Tusk en su perfil oficial de Twitter.

Bruselas y Londres contaban con dar comienzo a las negociaciones formales el próximo 19 de junio, una vez que se formara el nuevo Gobierno británico, algo poco probable tras conocerse los resultados que han arrebatado la mayoría al Gobierno conservador de Theresa May.

El marco jurídico de la Unión Europea establece que un Estado miembro dispone de dos años para pactar las condiciones de su salida del bloque, a partir de la fecha en que notifica formalmente su decisión de abandonar el club comunitario.

Ello obliga a Reino Unido a negociar el 'Brexit' a tiempo para que pueda ser ratificado antes del 29 de marzo de 2019, momento en que se dejarán de aplicar deforma automática los Tratados de la UE en suelo británico, independientemente de que se hayan cerrado o no las condiciones del divorcio.