Nieto asegura que les preocupa "mucho" el Tarajal II pero dice que los incidentes se han dado en el lado de Marruecos

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha asegurado este miércoles 10 de mayo que les "preocupa" y "mucho" lo que ocurre en el paso fronterizo Tarajal II, pero ha precisado que todos los incidentes que se han producido han tenido lugar en el lado de Marruecos.

Así lo ha explicado Nieto en su comparecencia en la Comisión de Interior celebrada en el Congreso de los Diputados, para informar sobre las medidas que va a llevar a cabo el Gobierno en el nuevo paso fronterizo Tarajal II, después de que una mujer marroquí de unos 54 años falleciera tras quedar aplastada por una avalancha de personas registrada en el acceso a Ceuta por el paso fronterizo del Tarajal II, reservado exclusivamente para el tránsito de entrada y salida de ciudadanos del país vecino dedicados al transporte de mercancías sobre sus espaldas.

"El Tarajal nos preocupa, no quiero piensen que no estamos preocupados, nos preocupa y mucho el Tarajal II", ha asegurado. Además, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Podemos, Ione Belarra, sobre por qué en Barajas no se producen avalanchas y en el Tarajal sí, ha explicado que, si bien Barajas es territorio "cien por cien" español, el Tarajal II es "una frontera donde la mitad es de Marruecos y la otra mitad de España y curiosamente, todos esos incidentes se producen en la parte de Marruecos".

En cualquier caso, ha asegurado que se preocupan y están en contacto permanente con las autoridades marroquíes que "también están preocupadas" al tiempo que están buscando "una fórmula para hacer compatible la aspiración (de los porteadores) de ganarse un salario con una buena gestión de la frontera".

En esta línea, ha recordado hay que tener en cuenta las diferencias de renta per cápita entre Ceuta y Melilla y Marruecos, siendo la de las primeras "cinco veces" mayor. "Eso crea problemas y hay que abordarlo desde el punto de vista de seguridad y humanitario", ha puntualizado.

Nieto ha asegurado que han seguido con "especial interés" la situación en el Tarajal II porque el Gobierno ha realizado "una inversión importante" y tenían "la esperanza de que fuese la solución definitiva de gran parte de los problemas". Y considera que "en parte se ha cumplido".

Por otro lado, el secretario de Estado de Seguridad ha dicho que la apertura del paso del Tarajal II (Ceuta) ha supuesto "una mejora indudable sobre la situación anterior" y ha asegurado que la actuación conjunta y coordinada del Gobierno y la Ciudad Autónoma ha incidido en una "ordenación adecuada de la entrada y salida de los portadores a pie".

"Desde aquí, quiero transmitir mi agradecimiento sincero a las autoridades de las Ciudad Autónoma por cómo están colaborando en resolver este problema", ha declarado el 'número dos' de Interior durante su comparecencia en el Congreso.

Dicho esto, Nieto ha apuntado que el nuevo paso fronterizo Tarajal II ha supuesto el cierre del puente del Biutz, situado en el interior de los polígonos y "fuente continua de problemas a lo largo de los últimos doce años".

Del mismo modo, el secretario de Estado ha explicado que ha desaparecido el paso de bultos por las tardes. "Ya no hay necesidad de acumular porteadores en la playa del Tarajal para evitar daños físicos, ni se producen salidas a la carrera, cuando la acumulación de cientos de porteadores desborda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles", ha argumentado.

Por otro lado, Nieto ha hecho hincapié en que el sistema de tarjetas ha eliminado "el negocio fraudulento y peligroso del que algunos propietarios de naves se beneficiaban cobrando a los porteadores por dormir en sus naves para ser los primeros en salir al día siguiente".

Ha asegurado que la desviación de los portadores del Tarajal I ha supuesto una "mejor capacidad" de los para hacer sus labores de control en el puesto fronterizo al disminuir notablemente el numero de personas que acceder a pie por dicho paso".

No obstante, ha reconocido que queda "un punto por resolver" y es la circulación de los portadores en el recinto privado los polígonos, por lo que ha recordado que la Delegación del Gobierno ha exigido la presentación de un Plan de Seguridad y la designación de un director.

Ángeles Álvarez, del Grupo Socialista, ha calificado de "algarabía" la situación en el Tarajal y ha denunciado que en el acceso abierto "no existen garantías" pues ha habido varias muertes y personas heridas. "Tienen ustedes un problema humanitario y de seguridad fronteriza", ha espetado.

Por su parte, Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, ha preguntado al secretario de Estado si tiene algo que decir a las familias de las porteadoras fallecidas y le ha planteado si considera que la vida de estas personas vale "los 20 euros" que les pagan por pasar un fardo.

En esta línea, Ione Belarra, de Podemos, ha reprochado al secretario de Estado que para el Gobierno las porteadoras son "ciudadanas de segunda" y ha insistido en que esto "no se puede tolerar". "Esta frontera es un negocio y lo que está detrás del trabajo de las porteadoras son empresarios que se están lucrando a costa de pagarles una miseria", ha criticado.