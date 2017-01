El Estado reconoce la necesidad de ejecutar las inversiones pendientes en la Playa de Palma pero no ofrece soluciones

Etiquetas

El Estado ha reconocido en una reunión con el Consorcio de la Playa de Palma la necesidad de ejecutar las inversiones pendientes en la zona, pero no ha ofrecido soluciones a la espera de la aprobación de los Presupuestos para 2017.

Según ha explicado la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo en una nota de prensa, el objetivo del encuentro era buscar una solución a la problemática situación financiera del Consorcio de la Playa de Palma.

"Este problema deriva del hecho que el anterior Govern no ejecutó ningún tipo de inversión durante el período de 2009-2015, si bien había recibido, a través de Turespaña, un total de 20 millones de euros de los fondos del Estado para poder hacer frente a una serie de mejoras de infraestructuras para la zona madura de la Playa de Palma", han indicado.

Durante el encuentro, la secretaria de Estado se ha mostrado "colaborativa" y ha reconocido la necesidad de hacer inversiones a la mencionada zona madura.

No obstante, no ha podido ofrecer una solución inmediata para poder redactar otro convenio que permitiera la inversión necesaria de los 12 millones euros pendientes de ejecutar, dado que los presupuestos de 2017 todavía no han sido aprobados.

Por su parte, el Govern espera que, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno español "demuestre esta voluntad de cooperación, cumpliendo los compromisos adquiridos y ejecutando las inversiones pendientes".