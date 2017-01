BANKIA DEVOLVERÁ LAS CANTIDADES DE LAS CLÁUSULAS SUELO A UNOS 60.000 CLIENTES

Etiquetas

- Aplaude la reforma de la Ley Hipotecaria para acabar con la "inseguridad jurídica clara". Bankia calcula que unos 60.000 clientes se beneficiarán del procedimiento exprés en sus oficinas para que los consumidores que hayan tenido un préstamo hipotecario con cláusula suelo puedan solicitar el reembolso de las cantidades abonadas por su aplicación, que podrán cobrar en el acto.En la rueda de prensa de presentación de resultados anuales, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, explicó que la operativa para este procedimiento será "transparente, sencilla y gratuita".El presidente del banco manifestó que el peso de los préstamos con cláusulas suelo sobre la cartera total apenas representa un 3% y se sitúa en las citadas 60.000 hipotecas."Pensamos que esto es lo que le conviene a Bankia, a sus clientes y a sus accionistas", incidió el presidente de la entidad.Preguntado sobre si esta decisión supone marcar una distancia con el resto de entidades que han optado por el real decreto del Gobierno, Goirigolzarri apuntó que "esto no nos toca a nosotros", lo que toca a Bankia es "preservar el patrimonio de los accionistas" y evitar gastos."Cada uno tomará su decisión y la vida dirá quién acierta y quién no acierta", incidió el presidente del banco.Pero Goirigolzarri sí quiso poner en valor la experiencia de Bankia en gestionar casos parecidos, como el de las preferentes o la salida a Bolsa.La intención del banco es devolver estas cantidades de manera generalizada "salvo algunos casos muy específicos" y por tanto "no habrá filtros previos"."Llevamos 15 días trabajando y nuestros equipos han estado trabajando y el próximo 3 de febrero las oficinas tendrán toda la información exacta de los afectados", indicó.Goirigolzarri declaró que "no puedo dar consejos a nadie", pero "lo que sí digo es que tenemos experiencia en gestionar estos casos".De esta manera, el primer ejecutivo de la entidad asumía que los tribunales fallarían a favor de los clientes por las cláusulas suelo de manera generalizada. "Para los clientes es una solución excelente, sin tener que ir a un juzgado y de forma inmediata y, además, estamos preservando el interés de los accionistas", apostilló.La entidad ha ahorrado en gastos judiciales, en relación con la OPS, unos 400 millones de euros.LEY HIPOTECARIAPor otro lado, con respecto a la reforma de la Ley Hipotecaria que prepara el Gobierno, Goirigolzarri apuntó que contar con una nueva Ley Hipotecaria "es una cosa muy buena".En este punto, denunció la "inseguridad jurídica clara" para el sector que existe actualmente en esta materia y añadió que "es una gran noticia para todos los agentes".Goirigolzarri pidió al Ejecutivo que "mejoremos lo que tengamos que mejorar", pero no hay que olvidarse "de las cosas buenas que tiene el mercado hipotecario español".Según dijo, ha permitido un elevado grado de acceso a una vivienda en España (80%), frente al 61% de media de la UE o el 59% de Francia y el 44% de Alemania.