LA BANCA ESPAÑOLA PREVÉ UN "LIGERO" ENDURECIMIENTO EN LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Las entidades financieras españolas prevén un "ligero" endurecimiento de los criterios para la concesión de créditos hipotecarios de cara al primer trimestre del presente ejercicio 2017.Según informó el Banco de España, este endurecimiento se producirá únicamente en la adquisición de vivienda, y no en el resto de créditos.Esta situación contrasta con las expectativas de los bancos de la UE, que, en conjunto, apunta a una relajación, que será más evidente en el segmento de los créditos a familias.Por su parte, la demanda de fondos para adquisición de vivienda no varió. Según las entidades, las mejores perspectivas del mercado de la vivienda, "habrían contribuido al incremento de las solicitudes".En cuanto a la evolución del último trimestre del ejercicio 2016, las entidades encuestadas consideran que los criterios de concesión de préstamos para consumo y otros fines volvieron a relajarse ligeramente por cuarto trimestre consecutivo.Los criterios aplicados a créditos de mayor riesgo permanecieron sin cambios, y tampoco variaron el resto de las condiciones. Por su parte, el porcentaje de las solicitudes de fondos denegadas volvió a reducirse ligeramente, a un ritmo similar al del trimestre previo.Con respecto a los criterios de aprobación de préstamos a empresas, la encuesta pone de manifiesto que no variaron en España, mientras que en la UE se endurecieron levemente.La demanda de crédito para sociedades se redujo en España, si bien en la UE se anotó un repunte.Por su parte, las entidades españolas percibieron, en general, una mejoría de las condiciones de acceso a los mercados mayoristas y una estabilidad en cuanto a dichas condiciones.Las entidades señalaron que las medidas regulatorias y supervisoras relacionadas con el capital, apalancamiento o liquidez habrían tenido, durante los últimos seis meses, un efecto "poco significativo" sobre la oferta neta de fondos y los márgenes aplicados.Finalmente, la banca española declara que los fondos obtenidos del BCE a través de las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO, por sus siglas en inglés) siguieron destinándose principalmente a sustituir otras vías de financiación y a la concesión de préstamos.