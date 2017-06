Puig muestra su apoyo al CETA y dice que no sabe "qué ha llevado" al PSOE a cambiar de postura respecto a este acuerdo

Etiquetas

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se ha mostrado este jueves a favor del acuerdo de libre comercio con Canadá, CETA, porque "todo lo que sea que se bajen aranceles es positivo". Respecto al cambio de postura del PSOE sobre esta cuestión --ha decidido no apoyarlo tras mostrar una posición favorable en un primer momento--, ha indicado que no sabe "cuál va a ser la resolución final" del partido ni "qué ha llevado a tomar esta decisión", ya que "en principio en el Parlamento Europeo se había apoyado --por parte de los socialistas-- y aquí también".

Puig se ha manifestado en estos términos en declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, al ser preguntado por esta cuestión, respecto a la que defendido que la Comunitat Valenciana "siempre ha mirado hacia afuera" y es la segunda autonomía que más exporta.

"Para nosotros todo lo que sea que se bajen aranceles es positivo, ahora bien, si hay algunos mecanismos para mejorar en el ámbito social estoy de acuerdo", ha señalado el 'president', quien ha destacado que "estas cosas hay que verlas de una manera lo más rigurosa posible, lo más seria, y si hay efectos de carácter social o en el ámbito fitosaniatrio algún problema, que se evalúe", ha subrayado.

El líder de los socialistas ha insistido en que "una cosa es el TTIP y otra cosa es el CETA, una cosa es EEUU y otra Canadá", con quien la Comunitat Valenciana tiene "muchos intereses" de exportación, sobre todo de calzado y cerámica.

Así, ha defendido su postura no proteccionista: "No tengo nada que ver con esa mirada, --el presidente de EEUU-- Donald Trump está haciendo mucho daño con esa mirada proteccionista y creo que hay que buscar fórmulas de convivencia en la internacionalización que sean justas y no afecten a los trabajadores".

CAJAS DE NARANJAS A SÁNCHEZ

Preguntado, en modo irónico, sobre si dejará de enviar cajas de naranjas al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en caso de que mantenga su oposición al CETA, Puig ha asegurado que la Comunitat manda "todo tipo de productos a todas las personas que nos los compran".

Asimismo, ha indicado que el PSOE cuenta con órganos de dirección, como la Ejecutiva, y "decidirá". "Estas cosas hay que tratarlas con máximo rigor; hay que dar certidumbre, seguridad y estabilidad", ha apostillado.