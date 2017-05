(AVANCE) PSOE. PATXI LÓPEZ CUMPLE EL “TRÁMITE” Y PRESENTA 12.000 AVALES

Etiquetas

El equipo de la candidatura de Patxi López presentó este jueves 12.000 avales en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para cumplir el “trámite” que les permitirá continuar en las primarias a la Secretaría General del partido.Óscar López, coordinador de la candidatura del expresidente del Congreso y del Gobierno vasco, insistió en que no se trata de una “competición” y que por ello sólo han presentado la cifra “redonda” de 12.000 firmas, de manera que tengan un “colchón” para superar el mínimo exigido por las normas del partido de 9.368 avales. López insistió en que, además de las firmas, registrarán el proyecto que quiere Patxi López para el partido y para España porque creen que es el “mejor para unir al PSOE y para definir un proyecto de izquierdas claro” y recuperar lo que fue el PSOE y lo que “nunca” debió de dejar de ser. A las 11 en punto, los 12.000 avales llegaron a Ferraz en seis cajas blancas tipo archivadores, portadas por militantes de distintos territorios. Óscar López insistió en que “esto no es una competición de avales" y, por tanto, no les interesa el desglose por territorios, y remarcó que lo de hoy no es una “meta volante”, sino la "casilla salida", el inicio de “todo”.