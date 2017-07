Arturo Fernández negocia con Avalmadrid el pago de los préstamos pendientes y asegura que hay garantías suficientes

Etiquetas

Subraya que hay garantías "reales" y suficientes por estos préstamos y dice no entender esta "persecución" contra él

El empresario y expresidente de CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, ha asegurado que está en conversaciones con la sociedad de Garantía Recíproca Avalmadrid para fijar un calendario de pagos de cara a liquidar los préstamos aún pendientes y confía en que no será necesario ejecutar las garantías presentadas, una vivienda suya y un hotel que tienen un valor entre 7 y 8 millones de euros.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press tras conocer la información publicada por el diario 'El Mundo' que señalaba la posibilidad de que el empresario perdiera su vivienda en San Sebastián de los Reyes al no haber devuelto la totalidad de varios préstamos concedido por Avalmadrid, con un importe cercano a los 1,7 millones de euros.

Fernández ha indicado que, como "muchas empresas", solicitó a Avalmadrid una serie de préstamos que se le concedieron de forma "legal" y "transparente", para recalcar que está en conversaciones con la sociedad de garantía recíproca para saldar la deuda y proceder a levantar el embargo, negociaciones que llevan unos ocho meses.

El empresario asegura que la negociación con Avalmadrid se está realizando "correctamente" y sin "ningún problema" para liquidar estos préstamos, recalcando que además están "suficientemente garantizados" con los activos presentados y que representan una cantidad mucho valor de la deuda pendiente, cifrada aún en 800.000 euros.

"Yo llevo trabajando con Avalmadrid prácticamente desde que se fundó y he devuelto todos los avales. He sido un empresario con cerca de 2.500 trabajadores y que devuelto religiosamente los préstamos concedidos de forma legalmente", ha recalcado el empresario.

Además, Fernández ha detallado que "no tiene que ver nada" que los préstamos fueran concedidos en las épocas de Esperanza Aguirre e Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid y critica la "persecución" que hay contra él, que "no tiene sentido".

En este aspecto, no entiende que sea noticia que un empresario tiene un préstamo que debe devolver y subraya que esta situación le "perjudica". "¿Van a sacar a todos los empresarios que tienen un préstamo con Avalmadrid o que tienen una deuda con un banco?", se ha preguntado el expresidente de CEIM y de la Cámara de Comercio.

Por otro lado, Fernández ha enfatizado que tras las dificultades generadas por la crisis económica ha devuelto "bastante" de las obligaciones pendientes y recalca que la Comunidad de Madrid, como ha dicho su presidenta Cristina Cifuentes, "no tiene ningún problema" porque existe una garantía "muy amplia" en caso de no alcanzarse un acuerdo sobre el calendario de pagos de los préstamos pendientes.

"Hay unas garantías reales en caso de no poder pagar los préstamos ¿Qué más quieren?", ha espetado Arturo Fernández para señalar que le parece una "barbaridad" ser noticia por no abonar aún un préstamo y cree que a una "multinacional no le montan este pollo".

No obstante, explica que está "tranquilo" y que se abonarán las cantidades pendientes de forma consensuada con Avalmadrid. "Yo diría que está en camino de resolverse", ha apostillado.

AVALMADRID: "SIEMPRE SE DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD DE UN ACUERDO"

Por su parte, fuentes de Avalmadrid han explicado a Europa Press que la entidad financiera está regulada por el Banco de España, que establece que las entidades dispongan de la organización, procedimientos y herramientas "más adecuadas para garantizar la adecuada gestión y administración de los activos".

En el caso concreto, se ponen en marcha las siguientes actuaciones para la gestión de los impagos totales o parciales de los préstamos por este organismo avalados.

Así, en primer lugar, se contacta con el socio partícipe para entender las "razones del impago y se intenta alcanzar un acuerdo" de pago intentando resolver la situación. Posteriormente se mantiene un seguimiento del calendario de pagos o acuerdo alcanzado.

En el caso de que se produzca un "incumplimiento reiterado, se inician los trámites de preparación del expediente judicial verificando los bienes de los obligados al pago, junto con los datos de solvencia y patrimonio de los titulares y avalistas.

Asimismo, las mismas fuentes recalcan que "siempre se deja abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo de pago, durante todo el proceso". En el caso de que no se alcance dicho acuerdo, se inician las acciones judiciales directas hacia el socio partícipe y los avalistas, si los hubiera.

Por último, indican que, si los socios partícipes presentan o se encuentran inmersos en procedimiento concursal por situación de insolvencia provisional o definitiva, Avalmadrid se persona en los procedimientos para hacer valer sus derechos.