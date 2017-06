EL GOBIERNO PERMITIRÁ A 268 MUNICIPIOS DEVOLVER SUS DEUDAS CON OPERACIONES DE CRÉDITO

Etiquetas

Un total de 268 municipios, el 6,8% del total, podrán beneficiarse de mejores condiciones para hacer frente a las deudas derivadas del mecanismo de pagos a proveedores, ya que podrán regularizar su situación devolviendo el dinero a través de operaciones de crédito y no por la vía de la retención de su participación en los ingresos del Estado.Según informa el Ministerio de Hacienda y Función Pública, esta medida supondrá para esos 268 municipios (con una deuda pendiente de 763,9 millones de euros) un importante ahorro de costes financieros, ya que el tipo de interés aplicable se reducirá en más de cuatro puntos porcentuales con respecto al que se les viene aplicando en la actualidad, que supera el 5% anual. Básicamente, se trata de municipios que en los años 2012 y 2013 no formalizaron préstamos con el entonces Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores de las Entidades Locales por no tener un plan de ajuste aprobado y valorado favorablemente por el ahora Ministerio de Hacienda y función Pública. Tampoco se acogieron a una medida idéntica que se habilitó en dos ocasiones en el año 2015.Para optar a esta medida, el Gobierno exigirá a estos municipios la condicionalidad financiera que no asumieron en 2012 y 2013 en el marco de las distintas fases del mecanismo de pagos a proveedores, debiendo, en consecuencia, aprobar un plan de ajuste y someterlo a la valoración del Ministerio de Hacienda.