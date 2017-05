Goméz de Celis dice que Sánchez fue ganador moral con los avales y que no será el que tenga más firmas inválidas

Etiquetas

El coordinador de Estrategia y Comunicación de la campaña de Pedro Sánchez, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cree que este fue "ganador moral" el día de la presentación de los avales para ser candidato a las primarias y ha calificado de "estupidez" que se haya sugerido que sus cifras estaban infladas. Es más, cree que la candidatura de Pedro Sánchez "no será la que más avales inválidos tenga".

Además, el socialista considera las acusaciones "una falta de respeto muy profunda "hacia los militantes y para aquellos que han avalado a Sánchez "con mucha ilusión y ganas". Sánchez presentó más de 57.000 avales, apenas 6.000 por debajo de los que entregó Susana Díaz.

"Sabíamos que iban a intentar enterrarnos en avales", ha señalado el coordinador socialista en una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press. Por eso, ha dicho, empezaron a trabajar "desde hace dos meses, con mucha ilusión y con un proyecto político que ha sido muy participativo". Así, cree que con los avales Pedro Sánchez fue "el ganador moral".

En cuanto a la posible anulación de avales, ha admitido que habrá casos por cuestiones formales. "DNI incorrecto, que no se haya firmado el aval, así como comprobar que no haya avales repetidos". "Mas allá de esto, no habrá nada", ha añadido.

Asimismo, ante las acusaciones de dos militantes que han denunciado que ellos han avalado a Susana Díaz y les llegó un mensaje de agradecimiento de Sánchez, ha explicado que se trató de un mensaje enviado automáticamente a los inscritos en una página de apoyo a su candidato.