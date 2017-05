Patxi López se mantiene firme y rechaza unirse a la candidatura de Sánchez

Etiquetas

El exlehendakari y aspirante a liderar el PSOE, Patxi López, rechaza la oferta de Pedro Sánchez de sumarse a su equipo e insiste en que su candidatura llegará hasta el final y en que es más necesaria que nunca para volver a unir al partido.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes del equipo de López, que se han mostrado muy molestos por la forma en que han conocido la oferta de Pedro Sánchez. El ex líder socialista no ha llamado a López, sino que hará pública su oferta --que han avanzado a Europa Press miembros de su equipo-- en un mitin en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Los colaboradores de López creen que Sánchez no busca realmente la integración, sino que su único objetivo es apelar a los votantes de Patxi López. En cualquier caso, las fuentes aseguran que aunque las formas hubiesen sido otras el diputado vasco tampoco habría aceptado la oferta.

Las fuentes han aclarado que la cancelación de la agenda de López para este viernes ya estaba prevista desde este jueves, a la vista del retraso en el recuento de avales, tal como ha dicho el propio candidato este viernes en una entrevista en TVE.

Oferta programática

El ex secretario general del PSOE y aspirante a volver al puesto, Pedro Sánchez, quiere que su contrincante Patxi López se integre en su candidatura para las primarias del 21 de mayo, y así se lo ha ofrecido públicamente en un mitin en Alcalá de los Gazules (Cádiz) este viernes por la mañana. "Sería un honor compartir el camino".

Según han avanzado fuentes de su candidatura, Sánchez le hará a López una "oferta programática". El ex líder socialista ha dado este paso después de que el proceso de recogida de avales entre los militantes haya demostrado que el PSOE está dividido fundamentalmente entre sus partidarios y los de Susana Díaz.

Sánchez presentó algo más de 57.000 avales y Susana Díaz 63.000. López, que aseguró que no quería hacer una "guerra de avales" entregó 12.000, poco más de los 9.300 necesarios. Si sumáramos las firmas de Patxi a las de Pedro obtendría 69.000 avales, 6.000 más que las obtenidas por la presidenta de Andalucía.

Ante los rumores insistentes de que Patxi López se podría unir a alguna de las dos candidaturas, el exlehendakari siempre ha dicho que el 21 de mayo habrá una papeleta con su nombre.

Según los datos de los equipos, el 70% de la militancia del PSOE ha participado en este proceso plasmando su aval por algún candidato. El número total de avales ronda los 132.000 y el censo definitivo de afiliados del PSOE que pueden participar en las elecciones a la Secretaría General es de 187.949 militantes.

Critica la caza del militante

Criticó este jueves que Susana Díaz y Pedro Sánchez hayan ido a la “cada del militante” y se hayan embarcado en una “guerra de avales” con la recogida de apoyos para formalizar sus candidaturas a las primarias del PSOE.

Antes de participar en un acto con militantes en Madrid, López destacó que el recuento de avales que se está produciendo en Ferraz sólo certifica que ya son oficialmente tres los candidatos al liderazgo del PSOE.

En este sentido, indicó que “para esto” sirven los avales, pero que, “sin embargo, por lo que hemos visto, hay quien los ha utilizado para ir a la caza del militante y provocar una guerra de avales que lo único que ha provocado es aumentar todavía más la tensión y la división que existen en el seno del PSOE”.

“Yo dije que no iba a jugar a ese juego perverso, que iba a presentar los suficientes (avales) para ser candidato, y me he limitado a esto porque este enfrentamiento no beneficia a nadie”, apuntó.

Por último, López aprovechó para recordar que en su proyecto contempla la eliminación de la recogida de avales a cambio de establecer una elección a segunda vuelta para la elección de secretario general.Según indican desde su candidatura, en el acto López criticó que “con la guerra de avales” se están “formando dos ejércitos enfrentados. Dos ejércitos dispuestos a enfrentarse destrozando la unidad, y no se puede vencer sobre un partido destrozado”.