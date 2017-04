AIReF dice que podría estar sobrevalorado el cumplimiento de estabilidad de Diputación, que niega desviaciones

Etiquetas

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que la estimación realizada por la Diputación de Sevilla en sus presupuestos para 2017 en cumplimiento de la estabilidad "podría estar sobrevalorada y la de incumplimiento de la regla de gasto infravalorada", algo ante lo que desde la institución supramunicipal se deja claro que "se cumplen todos los parámetros legales" y "no hay ningún tipo de peligro".

Según la AIReF, la Diputación prevé en 2017 cumplir con el objetivo de estabilidad e "incumplir" la regla de gasto, por lo que considera que se deberían tomar medidas para asegurar el cumplimiento de ambas reglas fiscales a fin de ejercicio. "El presupuesto aprobado para 2017 incluye una probable sobreestimación de la inejecución al realizarse sobre datos de presupuesto definitivo, por lo que la estimación de la Diputación de cumplimiento de la estabilidad podría estar sobrevalorada y la de incumplimiento de la regla de gasto infravalorada", agrega, señalando que se prevé "un incremento del superávit de 31 millones".

Ante ello, la diputada de Hacienda, Concepción Ufano, ha indicado a Europa Press que, teniendo en cuenta los datos manejados por la Diputación, la institución provincial "cumple con todos los parámetros legales", tanto con los relativos a la deuda y la estabilidad, como con la regla de gasto. Además, recuerda que la Diputación ha presentado el informe trimestral al Ministerio de Hacienda, que confirmaría que se cumplen con todos los parámetros que marca ley.

En este sentido, entiende que la AIReF lo que ha hecho es un cálculo sobre los presupuestos iniciales y "no sobre la liquidación del año". "Trabajamos para cumplir el presupuesto y tenemos meses para poner en marcha cualquier iniciativa, si fuera necesaria, para paliar una posible desviación que en estos momento no existe. No hay ningún peligro al acecho", subraya.

EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

Por otro lado, la AIReF también ha hecho referencia al Ayuntamiento de Sevilla, quien "prevé cumplir los objetivos de estabilidad y regla de gasto para 2017 según los límites legales". No obstante, el ente fiscal estima que existe "un cierto riesgo de incumplimiento de ambas reglas en 2017, ya que el presupuesto aprobado incluye una inejecución de 84 millones de euros que podría no realizarse en parte", por lo que considera que el Consistorio "deberá hacer un seguimiento de la ejecución y, en su caso, adoptar las medidas oportunas para asegurar el cumplimiento a fin de ejercicio".

"En relación a las variaciones detectadas entre las previsiones contenidas en las líneas fundamentales del presupuesto para 2017 y los presupuestos iniciales, el aumento de los gastos y de los ingresos no financieros ha derivado en una reducción del superávit inicialmente previsto en 50 millones", añade.