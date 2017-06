La AMPA del Arias Montano instala este martes "una sombra" en el patio para reavivar su reivindicación

Etiquetas

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Arias Montano, enclavado en la Macarena y donde la comunidad educativa reclama la instalación de cubiertas en el patio para proteger a los niños del sol durante la -época estival, instalará este martes una "gran sombra" en el patio del centro, porque tras no pocas gestiones, no media "ni respuesta ni plazos" para el cumplimiento de la demanda.

Recordemos que a lo largo del pasado mes de junio de 2016, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio Arias Montano, ubicado en la calle Doctor Jiménez Díaz de la Macarena, celebraba una serie de movilizaciones y protestas, en demanda de que el patio del centro contase con cubiertas que cobijasen a los niños de los efectos del sol.

La AMPA, que detuvo sus protestas a finales de junio del año pasado al acabar el curso escolar, señalaba entonces que el director general de Edificios Municipales del Consistorio hispalense, Manuel Reina, había pedido a las familias de los alumnos "esperar a los presupuestos de 2017" para acometer la obra correspondiente a la instalación de tales cubiertas.

RESPUESTAS ESCRITAS

Después de aquel compromiso, primero ante el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y después en respuesta a una pregunta escrita del Grupo municipal de IU-CA, según la documentación recogida por Europa Press, el Ayuntamiento hispalense ha defendido que este proyecto se encuadraría en las inversiones en colegios de 2017, "siempre que el presupuesto municipal para el ejercicio dote del importe de inversiones necesario para acometer las contratación de la obra".

El proyecto, según se detalla en la reciente respuesta a la mencionada pregunta de IU-CA, es "uno de los posibles objetivos a llevar a cabo dentro del plan de actuaciones para 2017, en función de la disponibilidad presupuestaria para dicho ejercicio".

Incluso el propio alcalde, Juan Espadas (PSOE), habría expresado su compromiso verbal de que "su intención" es acometer el proyecto, según manifestaba recientemente la AMPA, según la cual el colegio ha sido objeto de la visita de un técnico municipal, en el marco del mencionado proyecto.

No obstante, expone la AMPA que tras múltiples gestiones ante el Ayuntamiento, no media aún "ni respuesta ni plazos" para el cumplimiento de la demanda. Por ello, este martes a las 19,00 horas, la asociación instalará "una gran sombra", para "demostrar que construir una sombra no es tan difícil".