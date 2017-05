LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO EJECUCIÓN DE INVERSIONES SOSTENIBLES NO AYUDARÁ A MADRID A CUMPLIR LA REGLA DE GASTO

Etiquetas

La ampliación a 2018 del plazo de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles de 2017 que permitirá la enmienda introducida por el PP a los presupuestos es indiferente de cara a que el Ayuntamiento de Madrid pueda cumplir con la regla de gasto.Según indicaron a Servimedia fuentes municipales, esta ampliación no permitirá al Ayuntamiento ejecutar como inversiones financieramente sostenibles, que no computan como gasto pues se acometen gracias al remanente de tesorería, un mayor número de las inversiones ordinarias, que sí computan como gasto.Hasta ahora, una de las condiciones para que una inversión se pudiera catalogar como financieramente sostenible era que se ejecutara en el año siguiente al finalizado con superávit, como fue el caso de Madrid en 2016. Sin embargo, la ampliación a dos años que supone el que dichas inversiones puedan seguir ejecutándose en 2018 no permitirá al Ayuntamiento descargar del presupuesto y pasar a esa categoría otros proyectos de inversión. En respuesta a la exigencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública de que deje inmovilizados 238 millones para compensar el exceso en que ha incurrido sobre su techo de gasto, el Ayuntamiento ha convertido en financieramente sostenibles inversiones ordinarias por valor de más de 60 millones, que de esa manera han dejado de computar como gasto. Pero el que se amplíe el plazo de ejecución no le servirá para hacer lo propio con otras inversiones."En todo caso", admitieron las fuentes consultadas, la enmienda del PP, en el probable caso de que salga adelante, "sí tiene algún efecto indirecto y sí es positivo para el conjunto de la ciudadanía de Madrid y las inversiones necesarias en la ciudad". En concreto, que podrá "asegurarse que (las inversiones financieramente sostenibles) van a llevarse a cabo, aunque esto no quiera decir que haya voluntad de hacer las cosas con más lentitud".El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y el PSOE que sostiene la mayoría parlamentaria del Gobierno municipal, han reiterado en numerosas ocasiones de no dejar de realizar ninguna de las inversiones sociales que tienen previstas, y rechazan una interpretación de la regla de gasto que impide a un Ayuntamiento con superávit utilizarlo para realizar más.