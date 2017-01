(AMPLIACIÓN) EL GOBIERNO DICE QUE APROBAR NUEVOS PGE ES LA “ÚNICA HIPÓTESIS EN ESTE MOMENTO” Y NO SE “CONFORMA” CON LA PRÓRROGA

Etiquetas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quiso dejar claro este viernes que el Ejecutivo “quiere tener” nuevos Presupuestos Generales del Estados (PGE) para 2017, que es la “única hipótesis que contemplamos en este momento” y que “no se conforma con la prórroga” de las cuentas de 2016. Méndez de Vigo hizo este un “llamamiento a la negociación y al debate” sobre unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), a los grupos parlamentarios, para advertir de que “no se entendería que quien aprobó el ‘techo de gasto’ hace muy poco tiempo manifieste su rechazo a cualquier presupuesto sin tan siquiera conocer ese proyecto”. “El Gobierno está dispuesto a aprobar unos Presupuestos siempre que sean viables financieramente, coherentes con una política económica que está dando resultados y consecuentes con el cumplimiento de nuestras obligaciones con Europa”, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Méndez de Vigo indicó que España está demostrando que es un país “serio, fiable y en el que se puede confiar”, para destacar la importancia de que el Eurogrupo y el Ecofin hayan dado el visto bueno al Plan Presupuestario 2017. Así, destacó que ahora es “necesario proceder a la aprobación” de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2017, después de que se diera el visto bueno en el Parlamento al ‘techo de gasto’ y los objetivos de estabilidad con un “amplio” apoyo y se haya “cumplido” con Bruselas. En este sentido, aseguró que “no se entendería ni en España ni nuestros socios europeos que aprobado ese ‘techo de gasto’ por una muy amplia mayoría, los Presupuestos del Estado no tuvieran respaldo”. “No se entendería que quien aprobó el ‘techo de gasto’ hace muy poco tiempo manifieste su rechazo a cualquier presupuesto sin tan siquiera conocer ese proyecto”, insistió. El también ministro de Educación dijo que al “dialogo hay que invitar a todo el mundo” y que no tener nuevos PGE “ni tiene políticamente sentido ni tampoco es un ejercicio de responsable”. “La voluntad del Gobierno es que haya Presupuestos y haremos un esfuerzo de entendimiento”, agregó.COMUNIDADES AUTÓMOS Además, aseguró que el Presupuesto “será, en todo caso, plenamente congruente con el ‘techo de gasto’ aprobado”, para recordar que el 60% de los recursos de las cuentas públicas se destinan a gasto social. Sobre este punto, Méndez de Vigo recordó que buena parte del gasto social lo gestionan las comunidades autónomas, por lo que si no hay cuentas nuevas éstas verían “restringido su margen de actuación”. En este sentido, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, señaló que en el recorrido que está haciendo por las comunidades, el “cien por cien” de los consejeros autonómicos con los que se reúne “nos solicitan PGE para 2017 porque de otra forma no podrían llevarse a cabo las actuaciones que nos piden”.Por otra parte, preguntado por el acuerdo con Ciudadanos para la reforma de los organismos reguladores, Méndez de Vigo señaló que “las negociaciones o los diálogos entre ministerios y los partidos de la oposición tienen generalmente un cierto recorrido y no es bueno a mitad de la carrera intentar decir qué es lo que va a pasar”. “No creo que haya un acuerdo cerrado sobre nada”, agregó.