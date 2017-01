MADRID. EL AYUNTAMIENTO ASEGURA QUE EL PLAN ECONÓMICO 'TUMBADO' POR HACIENDA NO FRENA LOS PRESUPUESTOS

Etiquetas

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, aseguró este jueves que no existe “ningún obstáculo” para sacar adelante los Presupuestos para 2017 pese al dictamen del Ministerio de Hacienda y Función Pública que tumba el Plan Económico Financiero (PEF) presentado por el Consistorio por incumplir los condicionantes sobre el gasto.“El Ayuntamiento puede sacar adelante sus Presupuestos”, explicó la portavoz municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Según Maestre, al no haberse cerrado el ejercicio de 2016 –las cuentas están prorrogadas al no haberse aprobado el Presupuesto para 2017- no se puede prever si ha habido incumplimiento en el gasto.En este sentido, afirmó que el Consistorio madrileño es responsable del 0,15% del total de incumplimiento de gasto de las administraciones españolas y que la superación de este límite en 2015 se subsanó con un decreto de no disponibilidad de crédito de 16 millones de euros para las cuentas de 2016.En 2015, Madrid incumplió la regla en alrededor de 16 millones, en lo cual influyó la devolución de parte de la paga extra a los funcionarios correspondiente a 2012. “No hay nada que avanzar hasta que no se liquide el Presupuesto del año 2016”, insistió Maestre. Por tanto, “cuando llegue la liquidación hablaremos de los pasos pertinentes”. El Gobierno de Manuela Carmena continuará con sus negociaciones con el PSOE para llegar a un acuerdo en torno a las cuentas municipales de 2017, a fin de que puedan aprobarse cuanto antes.De hecho, siguen “en negociación” y van “por buen camino”. Es posible que “dentro de no mucho” los Presupuestos estén cerrados con la seguridad de que no va a haber “recortes” pese a las imposiciones de Hacienda.