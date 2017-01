Aguado tilda de "ridículo" el presupuesto de turismo de la región que "no alcanza los 15 millones"

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha calificado este viernes de "ridículo" el presupuesto destinado a turismo que tiene la Comunidad de Madrid, que "no alcanza los 15 millones de euros".

En declaraciones a la prensa, tras la presentación de Madrid en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2017, el portavoz de la formación naranja ha abogado por aumentar un 50 por ciento el presupuesto destinado al sector turístico, lo que a su juicio "es urgente".

"Siendo una Comunidad como Madrid no podemos estar con estos crecimientos orgánicos del turismo y que luego la administración no se ponga manos a la obra", ha manifestado Aguado, quien también ha indicado que a pesar de no alcanzar los 15 millones, "el turismo crece en la región", por lo que "si desde la administración se hacen las cosas medianamente bien, se puede dar un impulso definitivo al turismo y empezar a situarlo a la vanguardia de Europa y del resto del mundo".

De igual modo, Aguado ha mostrado su desacuerdo con la idea de implantar una tasa turística en la Comunidad. "No somos partidarios de crear impuestos turísticos en la región", ha asegurado el portavoz, al tiempo que ha insistido en que "hay que garantizar que la Comunidad sea un tractor de inversiones", por lo que "hay que evitar poner impuestos excesivos".