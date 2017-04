Aprobada una resolución del PP que insta a la Junta a ejecutar el gasto previsto en infraestructuras sanitarias

Etiquetas

El consejero asegura que las obras de todos los hospitales tomarán "poco a poco velocidad de crucero" siempre y cuando haya presupuestos

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves, con la abstención de Podemos y el rechazo del PSOE, una resolución del Grupo Parlamentario Popular, por la que el Parlamento insta al Ejecutivo regional a ejecutar íntegramente las partidas del presupuesto de gastos destinados a la construcción de infraestructuras sanitarias públicas aprobadas en los presupuestos, tanto en sus cantidades iniciales como en sus modificaciones.

El parlamentario del PP Carlos Velázquez ha defendido la resolución de su grupo repasando la situación de cada uno de los hospitales en construcción, afirmando que la sanidad "nunca ha estado peor", al igual que la situación institucional y política", y convencido de que los presupuestos en vigor "son falsos".

A su juicio, el presupuesto no se ejecuta "porque están pasando cosas que no habían pasado", ha indicado el parlamentario 'popular', que ha instado al Ejecutivo a responder "a qué están destinando el dinero de la sanidad", porque "la sanidad pública nunca antes había estado peor que ahora mismo".

Velázquez ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad" y ha pedido a los integrantes del Ejecutivo que no "mientan", sobre todo cuando se habla de sanidad y que "dejen de llorar y tratar de engañar a la gente y se pongan a gobernar", pues muchas de las infraestructuras hospitalarias previstas "son urgentes y vitales para los ciudadanos".

SENTIDO COMÚN

Desde el PSOE, la parlamentaria Ana Isabel Abengózar ha recordado que fue el PP quien apostó "por la no universalización del sistema sanitario", por "descapitalizarlo" y por "despedir" a sus profesionales, por lo que ha apelado al "sentido común" e instado a la "reflexión" a los 'populares'.

"No parece que dejar de invertir y hacer de las listas un verdadero problema sea pensar en las personas", ha asegurado Abengózar, que ha recordado que la región "tuvo que pagar indemnizaciones millonarias con las paralizaciones" que hizo el PP, con quien la "sanidad dejó de ser universal" y se "impusieron los copagos".

Además, ha rechazado que los 'populares' mantengan el "discurso de la defensa de la sanidad pública" y luego "votar no" a unos presupuestos "que apuestan, invierten y defienden" el sistema sanitario, como ha hecho Podemos, cuyo voto en contra "paraliza el plan de innovación tecnológica o el de recuperación de derechos laborales".

"GANAR UN GOBIERNO Y PERDER UNA REGIÓN"

Por su parte, el diputado de la formación morada, José García Molina, ha contestado al PSOE que quien se ha pasado "dos años quejándose de Cospedal" han sido ellos y "no solo cambian el discurso sino que nos meten en el bote", ha lamentado, demandado a los socialistas que empiecen a reflexionar "porque no se han dado cuenta de dónde están".

"Se puede ganar un gobierno y perder una región, llevan dos años diciéndonos lo que debemos hacer pero no han dedicado ni un solo minuto a pensar lo que deben hacer ustedes, superen los traumas, el de Cospedal, el de los presupuestos" porque si no hay presupuestos "es porque ustedes no han sabido, y punto", ha subrayado.

El diputado de Podemos ha afirmado que el Ejecutivo está "engañando a todo el mundo" diciendo que "no se puede hacer nada" y se ha preguntado qué van a hacer, por ejemplo, con los 630 millones del plan de rescate del año pasado. "No sé a qué juegan, pueden seguir hasta el infinito y más allá, pueden seguir malversando --palabra que ha cambiado por la de 'malutilizando' tras ser amonestado por la Presidencia-- el dinero público, hablando con la gente, contando lo que ustedes quieran".

"NO VENGAN A TORPEDEAR"

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha cerrado el debate sobre inversiones en obras en hospitales haciendo un repaso de la situación de las de los hospitales de Albacete, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Puertollano, que ha "confrontado" con las paralizaciones y abandonos que hizo de ellas el Partido Popular durante la pasada legislatura.

Fernández, que ha avanzado que a finales de este mes se dará cuenta del informe trimestral de derivaciones sanitarias --"la mitad" de las que había "en la etapa anterior"-- ha reseñado que "el mayor recorte en sanidad en Castilla-La Mancha se produjo en años anteriores y lo dice el Ministerio de Hacienda" y "no se tuvo en cuenta el daño que esto suponía para la salud de los castellano-manchegos".

"No vengan a torpedear, hemos sido capaces de resolver el desaguisado y la dejadez con la que dejaron las obras, negociando con empresas, y las obras de todos los hospitales están avanzando y poco a poco veremos cómo las obras toman velocidad de crucero, siempre y cuando entre todos podamos hacerlo", ha destacado, en referencia a la no aprobación de los presupuestos, y convencido de que "lo que están haciendo es dañar a todos los castellano-manchegos, mucho más que a nadie".