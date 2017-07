Asaja C-LM cree que hablar de un pacto de estado "es una pose" y dice que hace falta una solución política

Etiquetas

Asaja Castilla-La Mancha ha asegurado este jueves que se ha hablado "cientos de veces" de una pacto de estado en materia de agua y que "jamás" se ha producido, por lo que ha indicado que se trata de "una pose, una foto y un mensaje para un titular", al tiempo que ha señalado que hace falta una solución política a este problema.

"Hace falta la corresponsabilidad que hay en otros países tan desarrollados como el nuestro y el agua tiene que ir de donde hay a donde no hay, y aquí no hay", ha señalado a preguntas de los medios el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, momentos antes de reunirse con el secretario regional de Podemos, José García Molina.

"La dictadura en nuestro país nos quitó el bien más preciado y esta democracia todavía no ha sabido devolvernos lo que se nos quitó", ha apuntado, para agregar que "a lo mejor lo mejor que ha pasado es que ya no se pueda trasvasar ni una gota".

A partir de ahí, según ha indicado Fresneda, es cuando se han puesto en marcha las desaladoras "que tantos millones les costaron a las arcas públicas y hay que plantearse seriamente traer agua aquí" porque --ha añadido-- si hubiera agua la gente no se iba "pero no hay y la gente no puede estar".

PRESUPUESTOS EN C-LM

En cuanto a los presupuestos regionales, Fresneda ha señalado que los tres partidos de arco parlamentario castellano-manchego "saben perfectamente lo que es que haya o no presupuestos. "Yo quiero que ese tema me lo den hecho", ha indicado el secretario regional de Asaja.

"No tengo que decirle a ningún partido político lo que tiene que hacer en relación con los presupuestos, pero todos ellos si saben lo que es una sociedad sin presupuestos y una sociedad con presupuestos", ha concluido Fresneda.