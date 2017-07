El pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría aprueba los presupuestos municipales de 26 millones para 2017

Etiquetas

El pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha aprobado el Presupuesto General Municipal del Consistorio para este año 2017, con el voto favorable de PSOE y PP. Las cuentas ascienden a 26 millones de euros e IU y Unidos por Punta Umbría (UPU) han votado en contra, según ha informado la administración local en una nota de prensa.

La primera edil de la localidad costera, Aurora Ágedo Borrero, los ha calificado de "realistas y participativos" y ha recordado que para confeccionarlos "se han mantenido reuniones con los grupos de la oposición y se ha escuchado a la ciudadanía por diferentes vías, a través de reuniones con los concejales, el servicio 'Punta en Línea', las peticiones que nos llegan al registro de entrada e incluso las brillantes ideas de los trabajadores municipales".

Según ha dicho la alcaldesa, "anteponemos Punta Umbría a los intereses personales", a lo que ha añadido que "el Ayuntamiento mantiene sus compromisos con el mantenimiento de los servicios públicos, especialmente con las familias y aquellos que más lo necesitan".

El concejal delegado de Economía y Hacienda, Tomás Estrada, ha apuntado que son unos presupuestos "basados en la austeridad, en el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal, al tiempo que reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite del gasto no financiero de la Administración local".

A pesar de la bajada de los ingresos, que se sitúan en 26.919.906 euros, "hacemos especial hincapié en no tocar lo referente a las ayudas sociales, dando así cobertura a los colectivos más vulnerables", ha dicho Estrada, a lo que sumó que la seguridad y el orden público "es otra de nuestras prioridades", así como la Educación "ya que no solo mantenemos los servicios sino que incluso apostamos por los que no son competencia del Ayuntamiento".

INGRESOS

El Ayuntamiento prevé unos ingresos para 2017 de 26.919.906,47 euros. Los impuestos directos suponen 12.445.500 euros, lo que supone 438.000 euros menos con respecto del último presupuesto aprobado. En cuanto a los indirectos, la cuantía es de 300.000 euros. Suben los ingresos por tasas, que se estiman en 2.597.341 euros y las transferencia corrientes, que sumarán 5.165.04 euros.

La mayor bajada, del 44 por ciento, corresponde al capítulo de ingresos patrimoniales por el que se prevé una cuantía de 974.571 euros.Por otro lado, se estima una cantidad superior a los 3.089.771 millones de euros en enajenación de inversiones reales, con un descenso del 75 por ciento con respecto al último presupuesto aprobado, correspondientes a las ventas de las parcela comercial en la ED-2 y de la parcela de avenida Ciudad de Huelva. También recoge los locales de la avenida de Andalucía.

Por último, la transferencias de capital ascienden a 175.283 euros para la recuperación ambiental y sostenible de la playa, la mejora de Salinas del Astur y sustitución de las luminarias. Los activos financieros ascienden a 15.000 euros.

GASTOS

El capítulo de gastos llega a los 26.004.922 euros. De estos, el capítulo de personal copan 10.997.594, lo que supone un 42 por ciento del presupuesto municipal.

En lo que respecta a los gastos de bienes corrientes y servicios, suben un 19 por ciento (hasta los 7.500.015 euros), debido fundamentalmente a la inclusión en este presupuesto de gastos financiados externamente, en los que el Ayuntamiento actúa como intermediario en el pago y que hasta ahora se controlaban de forma extrapresupuestaria, como el caso de la gestión de la guardería La Cabrita y los servicios de dependencia y ayuda a domicilio. Ambos suponen un total de 1,2 millones de euros.

En cuanto a los gastos financieros y pasivos financieros, disminuye en casi un 48 por ciento debido a la disminución generalizada de los tipos de interés y por la amortización en 2015 de las tres operaciones de préstamos concertadas al amparo del RDL 5/2009 de 24 de abril.

Por su parte, las transferencias corrientes manifiestan una disminución importante, del 11,42 por ciento, por la supresión de la aportación hasta ahora otorgada a 'Salinas del Astur' y la disminución de las asignaciones a los voluntarios de Protección Civil. Toda esta reducción se ve mitigada parcialmente por el aumento en algunos sectores como el servicio de extinción de incendios, asociaciones deportivas o la nueva ordenanza social para el pago del IBI.

INVERSIONES

De otro lado, decrece un 72 por ciento la partida de inversiones reales y se sitúa en 6.723.588 euros. La mayor parte de dichas inversiones irán destinadas a mejoras de calles en La Canaleta, barriada San Sebastián y diversas calles del centro urbano, entre otras, así como asfaltados varios en distintos puntos del municipio, la adaptación del edificio Galeón a uso administrativo, actuaciones en el cementerio, alumbrado, equipamientos para el Teatro del Mar y la recuperación ambiental y uso sostenible de la playa.