Ciudadanos defiende los Presupuestos porque la solución es negociar y no "ponerse a llorar o subirse a un autobús"

El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha defendido los Presupuestos Generales que ha presentado este miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque a su juicio la alternativa es la negociación, no "ponerse a llorar o subirse a un autobús".

Tras la intervención inicial del ministro, Roldán se ha mostrado "satisfecho" porque, a su juicio, con los Presupuestos se acaban los recortes, no se suben impuestos y se da "un cambio de rumbo claro" en favor de la "clase media trabajadora".

"Hay que tener muy claras las prioridades y era mejor negociar que no hacer nada --ha resaltado--. La opción no es ponerse a llorar, subirse a un autobús, sino negociar y conseguir mejoras concretas. Los españoles no pueden esperar, necesitamos soluciones y la menara es negociar y arrancar medidas".