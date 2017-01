Ciudadanos tiene voluntad de llegar a un acuerdo sobre los presupuestos "pero no a cualquier precio"

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha manifestado este martes su voluntad de llegar a un acuerdo con el Gobierno regional sobre los presupuestos de 2017 "pero no a cualquier precio".

Aguado se ha pronunciado en este sentido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, minutos antes de mantener su tercera reunión con la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, sobre los presupuestos.

"Tenemos voluntad y ganas de llegar a un acuerdo pero no a cualquier precio, no queremos dar un cheque en blanco al PP, no queremos dejar pasar esta oportunidad de teñir los presupuestos de naranja", ha subrayado.

"Los madrileños nos han dado esa opción de controlar al gobierno regional y de condicionar sus prioridades y sus presupuestos y es exactamente lo que vamos a hacer", ha apostillado el también líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.

Aguado ha apostado por negociar "desde un punto de vista constructivo", es decir, "siendo leales", pero "también contundentes y exigentes y pidiendo cambios e inversiones", en materias como sanidad y educación públicas, turismo, emprendimiento e innovación.

"Queremos que el PP recoja ese guante, a ver si somos capaces de acercar posturas y estar más cerca que ayer de un acuerdo", ha agregado.

