C's critica al Gobierno del PP en Melilla por querer obligarles a analizar los presupuestos de 2017 "en menos 24 horas"

Etiquetas

Ciudadanos Melilla ha denunciado "la demora injustificada y reiterada en la entrega de la documentación de los próximos presupuestos generales de la Ciudad Autónoma (PGCAM) para 2017" por parte del Gobierno de Melilla, en manos del PP, y que les quiera obligar a la oposición a analizar las cuentas "en menos de 24 horas".

La formación que dirige Eduardo de Castro ha señalado trabaja ya en la fiscalización de las cuentas para aprobar los PGCAM pero ha criticado que su labor "se ha visto ya varias veces interrumpida por errores en la documentación".

El partido de la oposición, con dos diputados sobre 25 que conforman la Asamblea de Melilla, ha subrayado que presupuestos son el documento económico más importante del año puesto que sobre él girará toda la actuación política del Gobierno en los próximos doce meses. "Por este motivo, el análisis y la fiscalización no debe realizarse de forma rápida o improvisada. Merecen toda nuestra prudencia y nuestro tiempo, no un trabajo apresurado. También que las cuentas de la ciudad estén aprobadas, cosa que no ocurre con las de 2016", ha señalado C's.

En este sentido, ha asegurado que la documentación se remitió por primera vez el pasado 4 de enero, junto a la convocatoria de la comisión extraordinaria para el martes 10 de enero. Un día antes de dicha comisión, ha dicho que es el Gobierno quien anula la convocatoria tras detectar errores en los documentos enviados, y envía (miércoles 11) un nuevo dossier "obligando a C's Melilla comenzar de nuevo el trabajo realizado hasta el momento". Esa fue la razón por la que el coordinador, Eduardo De Castro, y otros portavoces elevaron su protesta en la comisión del jueves 12 de enero", ha indicado.

Por ello, ha señalado que no es de recibo "la salida de tono" del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda (PP), al criticar la "falta de agilidad" de la oposición, que debe analizar partidas millonarias "en menos de 24 horas".

Para C's "lo que sí consideramos como falta de agilidad es que, tras 15 años al frente del Gobierno, los verdaderos problemas de la ciudad --desempleo, educación, sanidad, inmigración, seguridad-- no solo no se hayan resuelto, sino que han empeorado año tras año".