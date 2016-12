C's insiste en que es el Gobierno y no su grupo el que deberá explicar la minoración de partidas en los presupuestos

Etiquetas

El portavoz de la formación naranja reitera, en relación a las críticas, que la formación propuso las enmiendas y el Gobierno decidió las partidas de las que sacar los fondos

El portavoz de Ciudadanos (C's), Miguel Sánchez, ha reiterado hoy que el Gobierno fue el que decidió qué partidas minorar en los presupuestos para poder incluir las enmiendas de Ciudadanos a las cuentas regionales de 2017. En ese sentido, Sánchez ha respondido a las críticas que es el PP el que "tendrá que dar explicaciones, no nosotros. Al ser ellos luego no podrán decirnos que no se han podido cumplir las enmiendas".

Además de eso ha advertido que les llama la atención que el PSOE "esté actuando igual que el PP el año pasado llamando a colectivos para crispar la situación". En ese sentido se ha dirigido a los socialistas pidiéndoles que "acepten" la negociación que se ha producido entre PP y C's para sacar adelante los presupuestos del próximo año.