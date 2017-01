C's critica que el PP en Diputación otorgue nuevas subvenciones a entidades con ayudas pendientes

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos (C's) en la Diputación de Málaga, Gonzalo Sichar, ha criticado que el equipo de gobierno del PP haya aprobado en la última junta de gobierno de 2016 subvenciones por valor de 256.870 euros a favor de entidades con ayudas pendientes de justificar. Todo ello, ha recordado, pese a la moción aprobada el pasado mes de noviembre al respecto y ser una de las medidas pactadas en la negociación de los presupuestos para 2017.

En la moción presentada por Ciudadanos el pasado mes de noviembre, y que salió adelante con el apoyo de todas las fuerzas políticas, se solicitaba que las entidades beneficiarias que no hubieran justificado en tiempo y forma alguna subvención concedida con anterioridad no accedieran a nuevas ayudas hasta no justificar el gasto correspondiente.

A finales de 2014 las subvenciones otorgadas desde la Diputación y pendientes de justificación superaban los 77 millones de euros. Por ese motivo, además de la moción mencionada, Ciudadanos incluyó en la negociación de los Presupuestos de la Diputación para 2017 que no volvieran a concederse ayudas a entidades que no hubieran justificado el dinero, y desde el equipo de gobierno se estuvo de acuerdo en que esa medida formara parte del acuerdo, han precisado desde la formación naranja en un comunicado.

Sin embargo, según han indicado, el pasado 30 de diciembre, el equipo de gobierno, en junta de gobierno, aprobó la concesión de seis subvenciones que suman 256.870 euros a cuatro entidades con dinero pendiente de justificar.

En concreto, durante la última junta de gobierno del año se otorgaron ayudas por importe de 39.990 euros, 19.880 euros, 12.000 euros, 25.000 euros, 120.000 euros y 40.000 euros a esta media docena de colectivos, en algunos casos para financiar incluso actividades del año actual. Algunas de estas subvenciones tienen incluso varios reparos del interventor, que han sido levantados por el equipo de gobierno.

Sichar ha lamentado que el PP "incumpla su palabra en apenas unos días" y ha censurado que se utilicen las ayudas públicas "para sostener a entidades que ni siquiera se preocupan de informar a las instituciones sobre qué han hecho con un dinero que es de todos los ciudadanos".