C's acusa a PSOE de "escenificar" el enfrentamiento con Ahora Madrid sobre los presupuestos, pues solo discuten de un 5%

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha acusado este lunes al PSOE de "escenificar" el enfrentamiento con Ahora Madrid en materia de presupuestos, ya que solo discuten de un 5 por ciento del total de los presupuestos.

"Cuando escenifican esto, la gente tiene que saber que discuten sobre un 5 por ciento; no le reclaman que bajen los impuestos, nada, discuten sobre un cinco por ciento del presupuesto, y no me parece que esta cifra sea "un obstáculo insalvable", ha señalado Villacís en la rueda de prensa posterior a la reunión del Grupo.

"Hay que decir que ya se han puesto de acuerdo para subir los impuestos y pasar el rodillo a la oposición", ha criticado.

Respecto a al reunión que mantendrán este lunes PSOE y Ahora Madrid para avanzar en la negociación de los presupuestos, Villacís ha indicado que su formación es "escéptica", y ha asegurado que darán la bienvenida al PSOE si deciden entrar en la oposición.

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha observado "cierto cambio en la actitud del PSOE".

"Causapié --portavoz del PSOE--, que estaba de rodillas, se ha incorporado y ha decidido no votar los gastos, pero sí han aprobado los ingresos --ordenanzas fiscales--, para que Carmena meta la mano en los bolsillos; a eso sí ha dado permiso la señora Causapié", ha criticado la popular.

Las ordenanzas fiscales fueron aprobadas el pasado 29 de diciembre en un Pleno extraordinario con los votos favorables de PSOE y Ahora Madrid.