C's indica que para hablar del Presupuesto de este año hay que conocer la ejecución de 2016 y lo demás son "espejismos"

El diputado de Ciudadanos (C's) en las Cortes de Aragón, Javier Martínez, ha manifestado que para poder hablar del Presupuesto de la Comunidad de 2017 es necesario conocer previamente la ejecución de 2016 y así poder comparar ya que lo contrario es un "espejismo" puesto que al sumar todas las partidas que se han anunciado de gasto "se supera con mucho" la cifra de incremento de más de 200 millones de euros señalada por el Gobierno.

En rueda de prensa, Martínez ha comentado que "si atendemos a la renta social, a la construcción de hospitales y centros educativos, al pago interinos" y a subsanar los errores que había en 2016 el incremento debería ser mayor del anunciado por lo que ha concluido que el Gobierno "dice en qué va a gastar, pero no de dónde va a quitar".

A su entender, en vez de presentar el proyecto de ley de Presupuestos en las Cortes de Aragón, el Ejecutivo ha optado por difundir un 'power point' que es un "espejismo" y una forma de "dilatar el proceso" para "ganar tiempo y mantener en vilo a todos los aragoneses, que están secuestrados por el PSOE en espera de si a Podemos le apetece o no sentarse a negociar".

Martínez ha comentado algunas cifras, como "los solo 14 millones de euros más en el Departamento de Economía" para "crear empleo" o los 59 con que se dota a las comarcas, que "solo supone 19 millones adicionales" y que se corresponde con los 10 que se hicieron de modificaciones en 2016 y los 9 que el año pasado estaban consignados en otra parte del Presupuesto.

El diputado de C's se ha preguntado "si los aragoneses quieren unos Presupuestos de izquierdas o unos Presupuestos responsables" y ha opinado que lo segundo, al tiempo que ha recordado que "la izquierda obtuvo el 50,7 por ciento de los votos". Ha añadido que para "avanzar", el Gobierno debe registrar el Presupuesto en las Cortes "y a partir de ahí sentarnos y hacer las modificaciones".

En su caso, ha asegurado que "podríamos sentarnos sin condiciones, incluso previamente", si bien es preciso que "se nos diga qué ha pasado en 2016" para "tomarlo como referencia". Según ha explicado, su grupo estaría dispuesto a abstenerse para evitar una situación de "bloqueo" que impidiera construir los hospitales previstos, los centros educativos y "dotar" las leyes de emergencia social.

No obstante, ha incidido en que para eso "tenemos que conocer la realidad y que los Presupuestos representen lo que se va a hacer, no espejismos" o promesas que no se van luego a desarrollar.