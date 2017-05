MADRID. EL PSOE DENUNCIA QUE MÁS DE 23.500 PERSONAS ESTÁN A LA ESPERA DE OBTENER PLAZA EN UNA RESIDENCIA DE MAYORES

Etiquetas

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Ángel Gómez-Chamorro aseguró hoy que 25.533 personas están en lista de espera para obtener plaza en una residencia de mayores.Tras explicar que 15.000 de ellas corresponden a la capital, calificó estos datos de “vergonzantes” y achacó esta situación a la “falta de dotación intencionada de presupuesto”. Aseguró que también “ha habido una reducción en el número de plazas ofertadas desde la Comunidad” y afirmó que actualmente hay 10.200 plazas, 3.000 menos que en 2013.“Esta situación provoca angustia e incertidumbre entre los familiares de estas 23.533 personas pendientes de residencia porque no se contempla ni una sola residencia de nueva construcción en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, ni un euro más para ampliar la financiación o cofinanciación de plazas en residencia privadas , y ni un euro más para atender la dependencia”, manifestó.Por otra parte, informó de que hay 500 residentes de residencias privadas, en plazas financiadas o cofinanciadas por la Comunidad de Madrid, pendientes de ser reubicados en otros centros, después de que esas residencias hayan visto reducido el número de plazas subvencionadas por la Comunidad. Consideró “lamentable que no hayan contactado con los familiares hasta hace unos días, cuando ya sabían desde el pasado mes de diciembre lo que iba a suceder". Añadió que "en este afán por dar las menos facilidades posibles, no se ha facilitado, ni a los residentes ni a sus familiares, una relación de las residencias que podrían elegir”.