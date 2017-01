Diputación ejecuta más del 125 por ciento del Plan de Mejora de Carreteras Provinciales de 2016

Etiquetas

La Diputación de Almería ha ejecutado más del 125 por ciento del presupuesto consignado en el Plan de Mejora de Carreteras del ejercicio 2016. En total, se ha ejecutado toda la partida del Plan Viario Provincial y, gracias a las bajas que se han logrado en los procesos de adjudicación, se han podido realizar quince obras y destinar un millón de euros más de lo previsto inicialmente.

Así lo ha revelado, a través de un comunicado, el diputado de Fomento, Óscar Liria, quien se ha mostrado sorprendido sobre las declaraciones que ha realizado el Grupo Provincial Socialista en torno a la ejecución presupuestaria del Plan Viario de 2016.

Liria ha declarado que "la realidad es que sólo hay una obra que no se ha podido ejecutar, que se encuentra en proceso de licitación, mientras que todas las demás, incluyendo las que se han incorporado por las bajas, han sido ejecutadas, adjudicadas o se encuentran en pleno proceso de ejecución. Las partidas se han agotado y le hemos sacado a los 4,5 millones de euros, un rendimiento de 5,5 millones de euros".

El diputado de Fomento ha afirmado que la Diputación de Almería "ha ido por delante de los presupuestos, porque tiene redactados y preparados otros ocho proyectos a la espera de consignación presupuestaria para poder ser ejecutados de los Planes Complementarios y del Plan Especial de Pavimentaciones. El PSOE debería de informarse mejor y dejar de mentir a la opinión pública con datos que no se corresponden con la realidad".

Óscar Liria ha lamentado que el PSOE haya optado por desinformar a la opinión pública sobre el estado de ejecución de las cuentas provinciales del pasado año y ha afirmado que "el portavoz socialista ha utilizado la terminología presupuestaria de forma torticera para trasladar a los ciudadanos una situación muy alejada de la auténtica realidad. Es imposible que se hayan dejado de invertir 78 millones de euros del presupuesto porque en el mismo sólo se recogían unas inversiones reales 26 millones de euros que, junto a las transferencias de capital, podrían alcanzar los 33 millones de euros".

En este sentido, Liria ha aclarado que la ejecución del gasto no tiene nada que ver con la ejecución presupuestaria, ya que "no gastar no significa la no prestación de un servicio, puesto que la obra o servicio puede estar en pleno proceso de ejecución o se ha podido abaratar. Si el PSOE no quiere confundir a la opinión pública, debería comprobar si el equipo de Gobierno ejecuta lo que prevé ejecutar".

El diputado Óscar Liria ha lamentado que el PSOE haga "críticas a una gestión eficaz, porque consigue los objetivos, y eficiente, porque lo logra a menor coste".

Además, Liria ha pedido a los socialistas que "en lugar de tratar de confundir a la opinión e intentar arrogarse los méritos de la gestión del equipo de gobierno, deberían de replantearse su método de trabajo y realizar propuestas constructivas para la provincia de Almería".