Enmienda a la totalidad de IU porque no corrigen los recortes acumulados y tiran la toalla ante los problemas

El procurador de IU-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, ha registrado este martes sendas enmiendas para la devolución tanto del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2017 como el de la Ley de Medidas por considerar que no corrigen los recortes acumulados en los últimos años y que "tiran la toalla" ante problemas como la despoblación o el paro.

Según ha explicado Sarrión, el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para este año -se mantienen prorrogadas las cuentas de 2016-- "condenan" a Castilla y León a ser una comunidad de segunda a pesar de fotografías como los planes de reindustrialización que, según ha augurado, no van a cambiar la comunidad.

"Pedimos la devolución una vez más, los motivos, los de siempre porque, al fin y al cabo, no cambian de manera fundamental", ha resumido Sarrión, quien ha recordado a este respecto que IU-Equo no comparte el modelo de fiscalidad de la Junta y del PP ya que no tiene "nada que ver" con la progresividad y de corresponsabilidad que defiende la coalición de izquierdas, a favor de que pague más el que más tiene.

En este sentido, ha aprovechado la ocasión para reclamar una vez más la necesidad de realizar una "reforma fiscal completa" en Castilla y León para no ver lo mismo durante décadas en esta Comunidad. Para Sarrión, ese "auténtico" cambio en la fiscalidad es "la única vía" para afrontar los retos de los servicios públicos.

Por su parte, su compañero de Grupo, el leonesista Luis Mariano Santos, optará por presentar enmiendas parciales.