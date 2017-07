Gobierno local (PP) dice a la Junta que "el movimiento se demuestra andando" y le reclama inversiones prometidas

Etiquetas

El gobierno local (PP) del Ayuntamiento de Jaén ha recordado a la Junta de Andalucía que "el movimiento se demuestra andando", por lo que "además de declaraciones de intenciones, lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es invertir en esta ciudad lo que lleva décadas prometiendo a la capital".

Así se ha pronunciado la teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Reyes Chamorro, después de que la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, haya admitido, en declaraciones a Europa Press, que no le gusta la imagen de confrontación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén, aunque ha apuntado que resulta "muy difícil" trabajar e impulsar proyectos en la capital jiennense por darse "una y otra vez con el muro" del consistorio.

En un comunicado, Chamorro ha dado la bienvenida "a la delegada del Gobierno andaluz en Jaén en su preocupación por el presente y futuro de esta ciudad", y ha manifestado que espera que "esta repentina preocupación de la Junta de Andalucía por la capital no sea solo una mera declaración de intenciones".

Reyes Chamorro ha manifestado que "se va a mandar un informe a la delegada del Gobierno andaluz sobre la situación de las promesas de inversiones que lleva haciendo años la Junta de Andalucía y que están en el cajón del olvido".

La portavoz del equipo de gobierno ha añadido que el alcalde, Javier Márquez, "lleva un año y medio pidiendo a la Junta de Andalucía medidas económicas para apoyar que el Ayuntamiento disponga de mayor liquidez, así como las inversiones para proyectos que le presentó a Susana Díaz en la reunión que mantuvieron hace ya casi un año y medio, y la única respuesta que hasta ahora hemos obtenido ha sido siempre 'no, no y no' a todo lo que hemos planteado", y ha exigido a la delegada del Gobierno andaluz "menos palabrería y más billetes del Banco de España para hacer inversiones en la ciudad".

Reyes Chamorro ha asegurado que "el alcalde lleva un año y medio tendiendo la mano y pidiendo colaboración a todas las administraciones. Todo el dinero que tiene el Ayuntamiento para inversiones es evidente que se destina a la ciudad, y lo que nos gustaría es que la Junta de Andalucía invirtiera realmente el dinero que presupuesta para esta ciudad, porque la realidad es que la lista de incumplimientos de la Junta con la capital es demasiado larga".

La portavoz del equipo de gobierno se ha preguntado así "qué inversiones ha realizado la Junta de Andalucía en la ciudad en los últimos seis años", y ha pedido que se les diga "qué ha hecho la Junta de Andalucía en la capital en estos seis últimos años, porque la respuesta es muy sencilla, que es terminar con diez años de retraso el Centro de Salud de Expansión Norte y cuyos terrenos cedió gratuitamente el Ayuntamiento, terminar el Museo Ibero con once años de retraso y cuyos terrenos puso a disposición el Ayuntamiento y el Estado, y nada más en los últimos seis años", ha concluido.