El Gobierno ve "indispensable" aprobar los presupuestos de 2017 para hacer un nuevo convenio de carreteras para Canarias

El ministro de Fomento, Ínigo de la Serna, ha avisado de que es "indispensable" aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 para poder elaborar un nuevo convenio de carreteras para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Así lo ha puesto de manifiesto durante el Pleno del Senado, en respuesta a la pregunta de la senadora de Coalición Canaria María del Mar del Pino Julios sobre la intención del Ejecutivo central de incorporar en el proyecto de ley de presupuestos la financiación de un nuevo convenio hasta el año 2031, ya que es actual finaliza este año.

"Para poder hacer alteraciones al convenio actual es indispensable tener el PGE de 2017, si no es imposible", ha señalado De la Serna. Y ha subrayado que "todos" los grupos parlamentarios presentes en el Parlamento Canario "estarán deseando" que se aprueben las cuentas para 2017.

El ministro de Fomento ha aseverado que, hasta ahora, el Estado ha dado "un impulso sin precedentes" en la modernización de las carreteras del archipiélago e impulsar el desarrollo de la red viaria de dicha Comunidad Autónoma.

Pero la senadora de Coalición Canaria ha reprochado al Gobierno que muchas de las 68 obras contempladas en el convenio actual "ni siquiera han empezado" y otras todavía están en fase de ejecución. Es más, ha denunciado que a pesar de que el presupuesto total de los convenios firmados con Canarias ascendió a 2.000 millones, el valor de las obras finalizadas asciende a 1.380 millones de euros.

Además, ha insistido en que el "Estado adeuda" a Canarias el valor de las obras no iniciadas y 628 millones desde el año 2012 por obras ejecutadas firmadas en el convenio pero no pagadas por el Estado: "No se puede seguir tratando a Canarias de esta manera", ha remachado, recalcando que estos convenios son "de obligado cumplimiento" para dar respuesta al REF canario.

Ante esas críticas, el ministro de Fomento ha hecho hincapié en que la competencia en materia de carreteras es "exclusiva" del Gobierno de Canarias mientras que el Estado "lo que hace es ayudar a financiar el desarrollo viario".

Al respecto, ha señalado que la Administración General del Estado lleva abonado a la Comunidad Autónoma, con cargo al convenio actual, "más de 1.500 millones de euros".