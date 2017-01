Guillén cree "incongruente" que el PP presione en Aragón para que se presente el Presupuesto y no lo haga en Madrid

Etiquetas

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha calificado de "incongruente" que el PP "intente presionar" al Ejecutivo autonómico para que registre el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2017 en el Parlamento y no reclame lo mismo al presidente de España, Mariano Rajoy, del PP.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Guillén ha incidido en que "la potestad para registrar los Presupuestos corresponde al Ejecutivo y hemos dicho que lo haríamos cuando tuviéramos garantías de que tienen mayoría parlamentaria para ser aprobados" y "en eso estamos trabajando".

El PP defenderá en el pleno de las Cortes de Aragón de la semana que viene una iniciativa para reclamar al Gobierno autonómico que presente el proyecto de ley de Presupuestos, respecto a la que Guillén ha aclarado que "las iniciativas del Parlamento son disposiciones de tipo político, que el Gobierno tiene en cuenta, pero la normativa vigente es la que es y el único que tiene la potestad para registrar un Presupuesto es el Gobierno".

Ha añadido que si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "puede gestionar este país con unos presupuestos prorrogados entiendo que nosotros también podremos hacer una gestión suficiente en Aragón" en las mismas circunstancias, para preguntarse si "los españoles tienen más paciencia que los aragoneses" y asegurar que en este primer mes del año "la Administración no se ha paralizado".

No obstante, ha reconocido que esta situación "no es buena" ya que impide hacer "nuevas inversiones" y otorgar subvenciones "a colectivos que tienen determinadas necesidades", que se van a ver "damnificados", si finalmente no se aprobaran los Presupuestos.

En el caso de los del Estado, Guillén ha manifestado que "es negativo para la Comunidad que no haya presupuestos porque hay una cantidad muy importante de dinero que no va a llegar".

OPCIÓN IDEOLÓGICA

El consejero de Presidencia se ha referido a la posición del PSOE en el Congreso de los Diputados, donde ha dicho que no sería congruente apoyar los Presupuestos Generales del Estado "porque nuestra opción ideológica es de centro izquierda y la del PP de derechas".

Ha agregado que en Aragón "queremos aprobar unos Presupuestos de izquierdas para proteger a la gente que peor lo está pasando", algo "contradictorio con lo que propone el PP en Madrid, que tiene otras políticas, como han demostrado bien durante una legislatura respecto a la gente que peor lo ha pasado durante la crisis económica".

NEGOCIACIÓN

El consejero de Presidencia ha sostenido que en la Comunidad y en materia de negociación de los Presupuestos de 2017 "tenemos que dejarnos ya de zarandajas y empezar a definirnos todo el mundo" y ha asegurado que el Gobierno "va a llamar de inmediato" a Podemos e IU y "vamos a ver cuál es la respuesta de estos grupos políticos".

Al respecto, ha comentado que "algún movimiento estamos empezando a vislumbrar en Podemos" ya que han dicho que van a empezar a analizar el proyecto, mientras que "cuando les dimos un documento con más de 30 folios de documentación se negaron a estudiarlo".

Guillén ha añadido que la formación morada ha dicho que evaluarán si los cinco compromisos que han exigido al Gobierno se cumplen en el borrador de proyecto de ley que el Ejecutivo ha entregado a los grupos parlamentarios "y nos dirán cuáles son las condiciones para poder aprobarlos" por lo que ha considerado que ha habido "un pequeño avance".

El consejero de Presidencia ha recalcado que desde el Ejecutivo "siempre hemos dicho que es fundamental que Podemos se siente a hablar con el Gobierno de las cuentas públicas y de las condiciones que exige" y "estamos esperando".

Igualmente, ha enfatizado que ahora "la pelota está en el tejado de Podemos", que "avaló una investidura para hacer políticas de izquierdas y que ahora parece ser que no les interesa mucho o no sabemos por qué no quieren que se aprueben unos Presupuestos de izquierdas".

Al respecto, ha aclarado que desde el Ejecutivo "queremos actuar de manera consecuente" y puesto que fruto de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 "hay una mayoría de izquierdas en la sociedad aragonesa", "queremos que esa mayoría sea la que apruebe los Presupuestos" para "redistribuir mejor el dinero público para solucionar los problemas de la gente que peor lo ha pasado".

A su entender, "sería incongruente querer hacer políticas de izquierdas pactando los Presupuestos con la derecha de Aragón", si bien se ha preguntado que si "incongruencia y necesidad son incompatibles", para apuntar que hay que "ver cómo evolucionan los acontecimientos y a partir de ahí a lo mejor dentro de unos días "tengo que explicar por qué hemos hecho otra cosa".

REFLEXIÓN

Guillén ha opinado que el apoyo del PSOE al proyecto de Presupuestos presentado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital aragonesa de Zaragoza en Común (ZEC) "debería hacer reflexionar" a Podemos ya que los socialista "nunca se han negado a negociar", "lo contrario" que ha hecho la formación morada.

En este sentido, ha apuntado que "la ciudadanía tiene que darse cuenta de que el PSOE en el Ayuntamiento o en el Gobierno está por resolver los problemas" y "una manera de hacerlo es disponiendo de unas cuentas públicas que hagan posible la provisión de los servicios, las inversiones y que Aragón vaya avanzando".

Guillén ha comentado que "seguimos teniendo confianza en que Podemos va a reflexionar" ya que "si la actitud del PSOE en el Ayuntamiento ha sido la de apoyar los Presupuestos de ZEC sentándose a negociar, cuál es el motivo para que Podemos, que son primos hermanos de ZEC, no se siente a negociar con el PSOE".

Ha agregado que "seguimos confiando en que reflexionará y terminaremos teniendo un Presupuesto con el apoyo de las fuerzas de izquierda que apoyaron la investidura del socialista Javier Lambán".