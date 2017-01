Hernández niega presiones de la gestora para rechazar los presupuestos de Carmena

Etiquetas

La secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, ha negado que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid esté sometido a presiones de la gestora del PSOE para rechazar los presupuestos del Gobierno de Manuela Carmena.

"En absoluto, eso sería minimizar los problemas que tiene Madrid, el Grupo Municipal Socialista en Madrid atiende a los criterios de la ciudad de Madrid y las necesidades de los madrileños", ha señalado Hernández en una entrevista en RNE este domingo recogida por Europa Press.

"Esta decisión, que yo como responsable del PSOE en Madrid apoyo completamente, lo único que quiere es mejorar las condiciones de vida de los madrileños", ha aseverado Hernández.

La líder de los socialistas madrileños ha recalcado que lo que piden a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es "un proceso de negociación que empiece desde cero" y en el que poder hablar "de cualquier cuestión, de cualquier política que pueda beneficiar a los madrileños".

"Hasta ahora le hemos dicho a Manuela Carmena desde el Grupo Socialista que las cosas no se habían hecho bien y vamos a darnos una segunda oportunidad, si fructifica o no depende de la voluntad y del talante y de las ganas de mejorar Madrid que tenga la alcaldesa", ha apuntado Hernández.

"Lo que queremos y volvemos a reiterar es una voluntad clara y firme de Manuela Carmena de cambiar el rumbo del Gobierno municipal", ha apostillado la también alcaldesa de Getafe.

Por otro lado, ha destacado que el anterior presupuesto "fue pactado, fue negociado" pero "no ha sido ejecutado", para afirmar que "no sirve para nada un papel si luego no se va a cumplir".